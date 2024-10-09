https://1prime.ru/20241009/blokirovka-852070022.html
Турция заблокировала доступ к Discord
Турция заблокировала доступ к Discord - 09.10.2024, ПРАЙМ
Турция заблокировала доступ к Discord
Турция заблокировала доступ к мессенджеру Discord на территории страны, рассказал глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч. Его заявление приводит государственный... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T07:53+0300
2024-10-09T07:53+0300
2024-10-09T07:53+0300
турция
discord
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_75f96f891e8ed9e434a3bcf0c37bb663.jpg
АНКАРА, 9 окт - ПРАЙМ. Турция заблокировала доступ к мессенджеру Discord на территории страны, рассказал глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч. Его заявление приводит государственный канал TRT haber.Ранее Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. По заявлению ведомства, компания нарушила законодательство.Социальная сеть Discord была запущена 2015 году и предназначалась для геймеров. С помощью мессенджера пользователи могут совершать аудио и видеозвонки, а также отправлять сообщения. Согласно данным приложения, ежемесячно оно насчитывает более 150 миллионов активных пользователей.
https://1prime.ru/20241009/moshennik-852069750.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_11f9d96061e18a02236756d4a3465632.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, discord, роскомнадзор
ТУРЦИЯ, Discord, Роскомнадзор
Турция заблокировала доступ к Discord
Минюст: Турция приняла решение о блокировке доступа к мессенджеру Discord
АНКАРА, 9 окт - ПРАЙМ. Турция заблокировала доступ к мессенджеру Discord на территории страны, рассказал глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч. Его заявление приводит государственный канал TRT haber.
Ранее Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. По заявлению ведомства, компания нарушила законодательство.
Социальная сеть Discord была запущена 2015 году и предназначалась для геймеров. С помощью мессенджера пользователи могут совершать аудио и видеозвонки, а также отправлять сообщения. Согласно данным приложения, ежемесячно оно насчитывает более 150 миллионов активных пользователей.
В Турции предупредили о схемах мошенников с банковскими переводами