Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция заблокировала доступ к Discord - 09.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241009/blokirovka-852070022.html
Турция заблокировала доступ к Discord
Турция заблокировала доступ к Discord - 09.10.2024, ПРАЙМ
Турция заблокировала доступ к Discord
Турция заблокировала доступ к мессенджеру Discord на территории страны, рассказал глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч. Его заявление приводит государственный... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T07:53+0300
2024-10-09T07:53+0300
турция
discord
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_75f96f891e8ed9e434a3bcf0c37bb663.jpg
АНКАРА, 9 окт - ПРАЙМ. Турция заблокировала доступ к мессенджеру Discord на территории страны, рассказал глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч. Его заявление приводит государственный канал TRT haber.Ранее Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. По заявлению ведомства, компания нарушила законодательство.Социальная сеть Discord была запущена 2015 году и предназначалась для геймеров. С помощью мессенджера пользователи могут совершать аудио и видеозвонки, а также отправлять сообщения. Согласно данным приложения, ежемесячно оно насчитывает более 150 миллионов активных пользователей.
https://1prime.ru/20241009/moshennik-852069750.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_11f9d96061e18a02236756d4a3465632.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, discord, роскомнадзор
ТУРЦИЯ, Discord, Роскомнадзор
07:53 09.10.2024
 
Турция заблокировала доступ к Discord

Минюст: Турция приняла решение о блокировке доступа к мессенджеру Discord

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 9 окт - ПРАЙМ. Турция заблокировала доступ к мессенджеру Discord на территории страны, рассказал глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч. Его заявление приводит государственный канал TRT haber.
Ранее Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. По заявлению ведомства, компания нарушила законодательство.
Социальная сеть Discord была запущена 2015 году и предназначалась для геймеров. С помощью мессенджера пользователи могут совершать аудио и видеозвонки, а также отправлять сообщения. Согласно данным приложения, ежемесячно оно насчитывает более 150 миллионов активных пользователей.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
В Турции предупредили о схемах мошенников с банковскими переводами
07:18
 
ТУРЦИЯDiscordРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала