https://1prime.ru/20241009/blokirovka-852070022.html

Турция заблокировала доступ к Discord

Турция заблокировала доступ к Discord - 09.10.2024, ПРАЙМ

Турция заблокировала доступ к Discord

Турция заблокировала доступ к мессенджеру Discord на территории страны, рассказал глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч. Его заявление приводит государственный... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T07:53+0300

2024-10-09T07:53+0300

2024-10-09T07:53+0300

турция

discord

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/41/841384175_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_75f96f891e8ed9e434a3bcf0c37bb663.jpg

АНКАРА, 9 окт - ПРАЙМ. Турция заблокировала доступ к мессенджеру Discord на территории страны, рассказал глава турецкого Минюста Йылмаз Тунч. Его заявление приводит государственный канал TRT haber.Ранее Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к мессенджеру на территории России. По заявлению ведомства, компания нарушила законодательство.Социальная сеть Discord была запущена 2015 году и предназначалась для геймеров. С помощью мессенджера пользователи могут совершать аудио и видеозвонки, а также отправлять сообщения. Согласно данным приложения, ежемесячно оно насчитывает более 150 миллионов активных пользователей.

https://1prime.ru/20241009/moshennik-852069750.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, discord, роскомнадзор