https://1prime.ru/20241009/briks-852077965.html

В США рассказали, как расширенный состав БРИКС сможет укрепить свое влияние

В США рассказали, как расширенный состав БРИКС сможет укрепить свое влияние - 09.10.2024, ПРАЙМ

В США рассказали, как расширенный состав БРИКС сможет укрепить свое влияние

Страны с развивающимися рынками, входящие в расширенную группу БРИКС, получат толчок к экономической интеграции благодаря ощутимому прогрессу в реализации таких | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T13:45+0300

2024-10-09T13:45+0300

2024-10-09T13:45+0300

экономика

брикс

единая валюта брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/68/841466808_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a2e97c830bba5634ca194725954714a6.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Страны с развивающимися рынками, входящие в расширенную группу БРИКС, получат толчок к экономической интеграции благодаря ощутимому прогрессу в реализации таких предложений, как создание системы платежей и зерновой биржи для членов группы, передает Bloomberg."Поскольку в 2024 году состав БРИКС удвоится, ожидается, что новые члены будут поддерживать существующие программы БРИКС. Ключевой вопрос заключается в том, смогут ли они вместе внедрять инновации", - заметила в беседе с агентством Михаэла Папа, директор по исследованиям и главный научный сотрудник Центра международных исследований при Массачусетском технологическом институте и соавтор книги 2022 года: "Может ли БРИКС дедолларизировать глобальную финансовую систему?".По словам Папы, политика Дональда Трампа "Америка превыше всего" совпадает с видением БРИКС многополярности и сотрудничества по конкретным вопросам. По ее словам, вице-президент Камала Харрис, скорее всего, продолжит политику администрации Байдена, такую как налаживание экономических отношений и отношений в сфере безопасности с союзниками и НАТО, укрепление Группы семи и лидерство в вопросах климата.На фоне различных проблем и кризисов глобального развития готовность государств инвестировать в такие институты, как G-7 и БРИКС, для развития международного сотрудничества выглядит многообещающе. Для сравнения относительного влияния БРИКС и G-7 можно использовать бизнес-аналогию, в которой каждая организация инвестирует в качество продукции, дифференциацию, маркетинговые стратегии и адаптируется к меняющимся предпочтениям потребителей.В этом контексте существует четкое различие между этими двумя организациями в отношении членства и глобальных норм, которые они продвигают. За последние четыре года "Большая семерка" значительно укрепилась, однако она не модернизировала свой состав и не внесла инноваций в свое стратегическое позиционирование в условиях многополярности. В отличие от них, БРИКС - относительно новая группа, перед которой стоят иные задачи. Хотя она внедряет инновации и расширяется, ее быстрый рост опережает ее способность эффективно трансформировать экономическую мощь в политическое влияние, необходимое для реформирования международных институтов, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241008/briks-852063642.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, единая валюта брикс