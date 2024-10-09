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В США рассказали, как расширенный состав БРИКС сможет укрепить свое влияние - 09.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В США рассказали, как расширенный состав БРИКС сможет укрепить свое влияние
В США рассказали, как расширенный состав БРИКС сможет укрепить свое влияние - 09.10.2024, ПРАЙМ
В США рассказали, как расширенный состав БРИКС сможет укрепить свое влияние
Страны с развивающимися рынками, входящие в расширенную группу БРИКС, получат толчок к экономической интеграции благодаря ощутимому прогрессу в реализации таких | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T13:45+0300
2024-10-09T13:45+0300
экономика
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Страны с развивающимися рынками, входящие в расширенную группу БРИКС, получат толчок к экономической интеграции благодаря ощутимому прогрессу в реализации таких предложений, как создание системы платежей и зерновой биржи для членов группы, передает Bloomberg."Поскольку в 2024 году состав БРИКС удвоится, ожидается, что новые члены будут поддерживать существующие программы БРИКС. Ключевой вопрос заключается в том, смогут ли они вместе внедрять инновации", - заметила в беседе с агентством Михаэла Папа, директор по исследованиям и главный научный сотрудник Центра международных исследований при Массачусетском технологическом институте и соавтор книги 2022 года: "Может ли БРИКС дедолларизировать глобальную финансовую систему?".По словам Папы, политика Дональда Трампа "Америка превыше всего" совпадает с видением БРИКС многополярности и сотрудничества по конкретным вопросам. По ее словам, вице-президент Камала Харрис, скорее всего, продолжит политику администрации Байдена, такую как налаживание экономических отношений и отношений в сфере безопасности с союзниками и НАТО, укрепление Группы семи и лидерство в вопросах климата.На фоне различных проблем и кризисов глобального развития готовность государств инвестировать в такие институты, как G-7 и БРИКС, для развития международного сотрудничества выглядит многообещающе. Для сравнения относительного влияния БРИКС и G-7 можно использовать бизнес-аналогию, в которой каждая организация инвестирует в качество продукции, дифференциацию, маркетинговые стратегии и адаптируется к меняющимся предпочтениям потребителей.В этом контексте существует четкое различие между этими двумя организациями в отношении членства и глобальных норм, которые они продвигают. За последние четыре года "Большая семерка" значительно укрепилась, однако она не модернизировала свой состав и не внесла инноваций в свое стратегическое позиционирование в условиях многополярности. В отличие от них, БРИКС - относительно новая группа, перед которой стоят иные задачи. Хотя она внедряет инновации и расширяется, ее быстрый рост опережает ее способность эффективно трансформировать экономическую мощь в политическое влияние, необходимое для реформирования международных институтов, заключили в издании.
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брикс, единая валюта брикс
Экономика, БРИКС, единая валюта БРИКС
13:45 09.10.2024
 
В США рассказали, как расширенный состав БРИКС сможет укрепить свое влияние

Bloomberg: БРИКС необходимы инновации, чтобы продемонстрировать свое влияние

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Страны с развивающимися рынками, входящие в расширенную группу БРИКС, получат толчок к экономической интеграции благодаря ощутимому прогрессу в реализации таких предложений, как создание системы платежей и зерновой биржи для членов группы, передает Bloomberg.
"Поскольку в 2024 году состав БРИКС удвоится, ожидается, что новые члены будут поддерживать существующие программы БРИКС. Ключевой вопрос заключается в том, смогут ли они вместе внедрять инновации", - заметила в беседе с агентством Михаэла Папа, директор по исследованиям и главный научный сотрудник Центра международных исследований при Массачусетском технологическом институте и соавтор книги 2022 года: "Может ли БРИКС дедолларизировать глобальную финансовую систему?".
По словам Папы, политика Дональда Трампа "Америка превыше всего" совпадает с видением БРИКС многополярности и сотрудничества по конкретным вопросам. По ее словам, вице-президент Камала Харрис, скорее всего, продолжит политику администрации Байдена, такую как налаживание экономических отношений и отношений в сфере безопасности с союзниками и НАТО, укрепление Группы семи и лидерство в вопросах климата.
На фоне различных проблем и кризисов глобального развития готовность государств инвестировать в такие институты, как G-7 и БРИКС, для развития международного сотрудничества выглядит многообещающе. Для сравнения относительного влияния БРИКС и G-7 можно использовать бизнес-аналогию, в которой каждая организация инвестирует в качество продукции, дифференциацию, маркетинговые стратегии и адаптируется к меняющимся предпочтениям потребителей.
В этом контексте существует четкое различие между этими двумя организациями в отношении членства и глобальных норм, которые они продвигают. За последние четыре года "Большая семерка" значительно укрепилась, однако она не модернизировала свой состав и не внесла инноваций в свое стратегическое позиционирование в условиях многополярности. В отличие от них, БРИКС - относительно новая группа, перед которой стоят иные задачи. Хотя она внедряет инновации и расширяется, ее быстрый рост опережает ее способность эффективно трансформировать экономическую мощь в политическое влияние, необходимое для реформирования международных институтов, заключили в издании.
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