Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В БРИКС будут обмениваться научно-исследовательским опытом в сфере финансов - 09.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241009/briks-852086718.html
В БРИКС будут обмениваться научно-исследовательским опытом в сфере финансов
В БРИКС будут обмениваться научно-исследовательским опытом в сфере финансов - 09.10.2024, ПРАЙМ
В БРИКС будут обмениваться научно-исследовательским опытом в сфере финансов
Страны-участницы БРИКС подписали меморандум о взаимопонимании между научно-исследовательскими институтами стран объединения в сфере финансов, Россию представит... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T17:55+0300
2024-10-09T17:55+0300
экономика
россия
брикс
финансы
обмен
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_510a848934714a51305058b58e6a4672.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Страны-участницы БРИКС подписали меморандум о взаимопонимании между научно-исследовательскими институтами стран объединения в сфере финансов, Россию представит НИФИ Минфина России, сообщается на сайте министерства по итогам мероприятия в рамках финансового трека БРИКС. "Девятого октября 2024 г. в Москве состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между научно-исследовательскими институтами стран БРИКС в сфере финансов. С российской стороны документ подписан Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ Минфина России)", - говорится в сообщении. "Мероприятие прошло в рамках финансового трека БРИКС. Также началась работа научно-исследовательской сети БРИКС по финансам. Подписи под меморандумом поставили представители аналитических центров в сфере финансов из семи стран", - отмечается в сообщении. Так, документ юридически закрепляет создание платформы для обмена информацией, опытом и знаниями между членами БРИКС в области финансов. Совместные исследования аналитических центров охватят экономическую, финансовую, налоговую и таможенно-тарифную политики, оценку бюджетной эффективности, а также совершенствование систем бухгалтерского учета и аудита. Создание научно-исследовательской сети БРИКС позволит не только развивать научное взаимодействие по различным вопросам экономического развития и финансовой политики, но и послужит цели построения справедливой системы сотрудничества в интересах народов стран этого объединения, отметил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, слова которого приводятся в сообщении. "Страны БРИКС уже обогнали "страны семерки" по доле в мировой экономике. Объединение знаний аналитических центров обеспечит синергию и будет способствовать ускорению роста экономик и повышению благосостояния наших стран", – добавил директор научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров, его слова также приводятся в сообщении.
https://1prime.ru/20241009/almazy-852084133.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_fd632fa1351bffb76f1fc3a073fc4c7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, брикс, финансы, обмен
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Финансы, обмен
17:55 09.10.2024
 
В БРИКС будут обмениваться научно-исследовательским опытом в сфере финансов

Страны БРИКС будут обмениваться научно-исследовательским опытом в сфере финансов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Страны-участницы БРИКС подписали меморандум о взаимопонимании между научно-исследовательскими институтами стран объединения в сфере финансов, Россию представит НИФИ Минфина России, сообщается на сайте министерства по итогам мероприятия в рамках финансового трека БРИКС.
"Девятого октября 2024 г. в Москве состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между научно-исследовательскими институтами стран БРИКС в сфере финансов. С российской стороны документ подписан Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ Минфина России)", - говорится в сообщении.
"Мероприятие прошло в рамках финансового трека БРИКС. Также началась работа научно-исследовательской сети БРИКС по финансам. Подписи под меморандумом поставили представители аналитических центров в сфере финансов из семи стран", - отмечается в сообщении.
Так, документ юридически закрепляет создание платформы для обмена информацией, опытом и знаниями между членами БРИКС в области финансов. Совместные исследования аналитических центров охватят экономическую, финансовую, налоговую и таможенно-тарифную политики, оценку бюджетной эффективности, а также совершенствование систем бухгалтерского учета и аудита.
Создание научно-исследовательской сети БРИКС позволит не только развивать научное взаимодействие по различным вопросам экономического развития и финансовой политики, но и послужит цели построения справедливой системы сотрудничества в интересах народов стран этого объединения, отметил замминистра финансов РФ Иван Чебесков, слова которого приводятся в сообщении.
"Страны БРИКС уже обогнали "страны семерки" по доле в мировой экономике. Объединение знаний аналитических центров обеспечит синергию и будет способствовать ускорению роста экономик и повышению благосостояния наших стран", – добавил директор научно-исследовательского финансового института Минфина РФ Владимир Назаров, его слова также приводятся в сообщении.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
В БРИКС запустили диалоговую платформу по алмазно-бриллиантовой отрасли
16:31
 
ЭкономикаРОССИЯБРИКСФинансыобмен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала