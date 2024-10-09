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Россия работает в БРИКС над созданием депозитарной системы, заявил Силуанов

Россия работает в БРИКС над созданием депозитарной системы, заявил Силуанов - 09.10.2024, ПРАЙМ

Россия работает в БРИКС над созданием депозитарной системы, заявил Силуанов

Россия в рамках БРИКС работает не только над расчетной платежной инфраструктурой, но и над созданием депозитарной системы стран объединения, она называется... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T23:03+0300

2024-10-09T23:03+0300

2024-10-09T23:31+0300

экономика

россия

антон силуанов

брикс

международные расчеты

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россия в рамках БРИКС работает не только над расчетной платежной инфраструктурой, но и над созданием депозитарной системы стран объединения, она называется Brics-Clear, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic."Помимо расчетной платежной инфраструктуры, мы работали над созданием депозитарной системы стран БРИКС. Она так и называется – Brics-Clear. Также основывается на новых технологиях распределенного реестра. То есть мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют в странах Запада, но которые для России и для ряда других стран стали ограниченными в возможном использовании", - сказал министр.Другим направлением, над которым работают в БРИКС, Силуанов назвал создание перестраховочной компании. Как подчеркнул министр, задача минфинов и центральных банков заключается в том, чтобы в условиях фрагментации мировой экономики, в условиях политических решений ряда западных стран создать собственную независимую систему. "Но эта система, которая должна основываться на современных технологиях, должна быть лучше, качественнее и, соответственно, работала бы на удовлетворение потребностей наших экономических агентов, потребностей наших экономик", - подчеркнул Силуанов.При этом новые страны-участницы БРИКС, как рассказал Силуанов, уже вносят свой вклад в работу объединения. "Новые страны влились в ту повестку, которая обсуждается на наших международных встречах, но и каждая страна, как я уже сказал, привнесла свое что-то, новое. Предположим, Египет внес предложение о совершенствовании работы международных банков развития. Эфиопия предложила свои идеи относительно использования расчетов, расчетных механизмов", - сказал Силуанов."Иран также, мы знаем, имеет большой опыт с точки зрения использования собственных финансовых технологий в обеспечении международной торговли. Арабские Эмираты привнесли предложение по развитию искусственного интеллекта в сфере финансов. В любом случае, каждая из стран вносит свой какой-то вклад, и этот вклад дает основание говорить о том, что в наше сообщество добавлен дополнительный импульс от расширения нашего объединения", - добавил он.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://1prime.ru/20241009/briks-852086718.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон силуанов, брикс, международные расчеты