https://1prime.ru/20241009/byudzhet-852084884.html

Бюджет РФ сложился с профицитом по итогам января-сентября, сообщил Минфин

Бюджет РФ сложился с профицитом по итогам января-сентября, сообщил Минфин - 09.10.2024, ПРАЙМ

Бюджет РФ сложился с профицитом по итогам января-сентября, сообщил Минфин

Профицит федерального бюджета РФ за январь-сентябрь 2024 года составил 169 миллиардов рублей, по итогам года ожидается дефицит в пределах 2% ВВП. Нефтегазовые... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:48+0300

2024-10-09T16:48+0300

2024-10-09T16:48+0300

экономика

россия

бюджет

минфин рф

профицит

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/66/841006688_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_f69f27c0b0104b3c7d5776533429cf22.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета РФ за январь-сентябрь 2024 года составил 169 миллиардов рублей, по итогам года ожидается дефицит в пределах 2% ВВП. Нефтегазовые доходы выросли на 49,4% - до 8,327 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,9%, до 17,962 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По итогам января-сентября 2024 года федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 млрд рублей, что на 1 619 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. По итогам года размер дефицита ожидается в пределах 2% ВВП", - сообщает министерство. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2024 года составил 26 289 млрд рублей, что на 33,2% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+21% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-сентября 2024 года составил 26 120 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 23,3% г/г", - отмечается в сообщении. Как поясняет Минфин, в целом, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из размера первичного структурного дефицита равного 3,1 триллиона рублей. Такая конструкция обеспечивает стабильный уровень заимствований и государственного долга в рамках переходного периода 2024 года. НЕФТЕГАЗ И НЕНЕФТЕГАЗ Нефтегазовые доходы выросли на 49,4% - до 8,327 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,9%, до 17,962 триллиона рублей, сообщает Минфин. "Нефтегазовые доходы составили 8 327 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+49,4% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в сообщении. Как поясняет министерство, накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 962 млрд рублей и увеличились на 26,9% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-сентября выросли на 15,5% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов", - сообщает Минфин. В целом, объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам января-сентября 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, добавили в министерстве.

https://1prime.ru/20241005/valyuta-851999201.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бюджет, минфин рф, профицит