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ВСУ испытывают "колоссальный дефицит" одного вида вооружений

ВСУ испытывают "колоссальный дефицит" одного вида вооружений - 09.10.2024, ПРАЙМ

ВСУ испытывают "колоссальный дефицит" одного вида вооружений

Украинские военные испытывают "колоссальный дефицит" БПЛА, при этом у Киева не достаточно средств, чтобы делать закупки, рассказал глава одной из крупнейших... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T09:21+0300

2024-10-09T09:21+0300

2024-10-09T09:23+0300

вооружения

украина

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Украинские военные испытывают "колоссальный дефицит" БПЛА, при этом у Киева не достаточно средств, чтобы делать закупки, рассказал глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых беспилотников Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов. Американское издание Financial Times передает, что о дефиците этого вида вооружения Хасапов сообщил в ходе форума оборонной промышленности в Киеве. Он отметил, что государство не имеет достаточного количества средств, чтобы продолжать закупки вооружения.О критической нехватке средств для обеспечения военных необходимыми ресурсами и техникой раньше также говорил украинский премьер Денис Шмыгаль.

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украина, всу