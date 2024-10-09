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ВСУ испытывают "колоссальный дефицит" одного вида вооружений
ВСУ испытывают "колоссальный дефицит" одного вида вооружений - 09.10.2024, ПРАЙМ
ВСУ испытывают "колоссальный дефицит" одного вида вооружений
Украинские военные испытывают "колоссальный дефицит" БПЛА, при этом у Киева не достаточно средств, чтобы делать закупки, рассказал глава одной из крупнейших... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T09:21+0300
2024-10-09T09:21+0300
2024-10-09T09:23+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Украинские военные испытывают "колоссальный дефицит" БПЛА, при этом у Киева не достаточно средств, чтобы делать закупки, рассказал глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых беспилотников Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов. Американское издание Financial Times передает, что о дефиците этого вида вооружения Хасапов сообщил в ходе форума оборонной промышленности в Киеве. Он отметил, что государство не имеет достаточного количества средств, чтобы продолжать закупки вооружения.О критической нехватке средств для обеспечения военных необходимыми ресурсами и техникой раньше также говорил украинский премьер Денис Шмыгаль.
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украина, всу
ВСУ испытывают "колоссальный дефицит" одного вида вооружений
Хасапов: ВСУ испытывают "колоссальный дефицит" беспилотников
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Украинские военные испытывают "колоссальный дефицит" БПЛА, при этом у Киева не достаточно средств, чтобы делать закупки, рассказал глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых беспилотников Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов.
Американское издание Financial Times
передает, что о дефиците этого вида вооружения Хасапов сообщил в ходе форума оборонной промышленности в Киеве. Он отметил, что государство не имеет достаточного количества средств, чтобы продолжать закупки вооружения.
О критической нехватке средств для обеспечения военных необходимыми ресурсами и техникой раньше также говорил украинский премьер Денис Шмыгаль.
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