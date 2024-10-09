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В Discord прокомментировали ситуацию с блокировкой соцсети в РФ и Турции - 09.10.2024, ПРАЙМ
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В Discord прокомментировали ситуацию с блокировкой соцсети в РФ и Турции
В Discord прокомментировали ситуацию с блокировкой соцсети в РФ и Турции - 09.10.2024, ПРАЙМ
В Discord прокомментировали ситуацию с блокировкой соцсети в РФ и Турции
Соцсеть Discord недоступна не только в России, но и в Турции, компания разбирается в причинах, говорится в сообщении на сайте Discord. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T15:23+0300
2024-10-09T15:24+0300
россия
discord
блокировка
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Соцсеть Discord недоступна не только в России, но и в Турции, компания разбирается в причинах, говорится в сообщении на сайте Discord. Доступ к мессенджеру был ограничен в России во вторник в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщал Роскомнадзор. А в среду среду глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord и на территории Турции. "Мы знаем о сообщениях о том, что Discord недоступен в России и Турции. В данный момент наша команда расследует эти сообщения", - говорится в сообщении на сайте мессенджера. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
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россия, discord, блокировка
РОССИЯ, Discord, блокировка
15:23 09.10.2024 (обновлено: 15:24 09.10.2024)
 
В Discord прокомментировали ситуацию с блокировкой соцсети в РФ и Турции

Discord: компания разбирается в ситуации с блокировкой соцсети в РФ и в Турции

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанксерверный блок
серверный блок - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Соцсеть Discord недоступна не только в России, но и в Турции, компания разбирается в причинах, говорится в сообщении на сайте Discord.
Доступ к мессенджеру был ограничен в России во вторник в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщал Роскомнадзор. А в среду среду глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord и на территории Турции.
"Мы знаем о сообщениях о том, что Discord недоступен в России и Турции. В данный момент наша команда расследует эти сообщения", - говорится в сообщении на сайте мессенджера.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
В Госдуме объяснили блокировку Discord
15:01
 
РОССИЯDiscordблокировка
 
 
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