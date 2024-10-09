https://1prime.ru/20241009/discord-852082257.html

В Discord прокомментировали ситуацию с блокировкой соцсети в РФ и Турции

В Discord прокомментировали ситуацию с блокировкой соцсети в РФ и Турции - 09.10.2024, ПРАЙМ

В Discord прокомментировали ситуацию с блокировкой соцсети в РФ и Турции

Соцсеть Discord недоступна не только в России, но и в Турции, компания разбирается в причинах, говорится в сообщении на сайте Discord. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T15:23+0300

2024-10-09T15:23+0300

2024-10-09T15:24+0300

россия

discord

блокировка

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Соцсеть Discord недоступна не только в России, но и в Турции, компания разбирается в причинах, говорится в сообщении на сайте Discord. Доступ к мессенджеру был ограничен в России во вторник в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, сообщал Роскомнадзор. А в среду среду глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord и на территории Турции. "Мы знаем о сообщениях о том, что Discord недоступен в России и Турции. В данный момент наша команда расследует эти сообщения", - говорится в сообщении на сайте мессенджера. Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.

https://1prime.ru/20241009/diskord-852081551.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, discord, блокировка