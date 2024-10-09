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В Госдуме объяснили блокировку Discord - 09.10.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме объяснили блокировку Discord
В Госдуме объяснили блокировку Discord - 09.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили блокировку Discord
Блокировка мессенджера Discord связана с нарушениями закона, такими как продажа наркотиков, пропаганда ЛГБТ-движения*, и вербовка подростков для совершения... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T15:01+0300
2024-10-09T15:01+0300
россия
госдума
discord
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Блокировка мессенджера Discord связана с нарушениями закона, такими как продажа наркотиков, пропаганда ЛГБТ-движения*, и вербовка подростков для совершения терактов. Об этом заявил Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев."Эта площадка сегодня уже далеко не только место для общения геймеров. На самом деле она последовательно нарушает наши законы и стала удобным инструментом для торговцев наркотиками, которые ищут среди несовершеннолетних закладчиков своего смертоносного товара, а заодно и приобщают молодежь к употреблению. Речь и об извращенцах, которые побуждают детей сделать для них интимные фото, посвящают в тонкости ЛГБТ-идеологии*, однополых браков", - написал Пискарев в своем аккаунте в Telegram.Пискарев также заявил, что анонимность и популярность Discord привлекают вербовщиков, которые вовлекают подростков в совершение терактов и других противоправных действий. Он добавил, что если администрация Discord выполняла бы требования российских надзорных органов и удаляла бы противоправный контент, то таких мер блокировки не было бы необходимости применять.Пискарев также заметил, что в данный момент блокировка Discord является единственным способом защитить права российских граждан.*Движение признано экстремистским и запрещено в России
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россия, госдума, discord
РОССИЯ, Госдума, Discord
15:01 09.10.2024
 
В Госдуме объяснили блокировку Discord

ГД: блокировка Discord связана с распространением на площадке продажи наркотиков

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Блокировка мессенджера Discord связана с нарушениями закона, такими как продажа наркотиков, пропаганда ЛГБТ-движения*, и вербовка подростков для совершения терактов. Об этом заявил Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
"Эта площадка сегодня уже далеко не только место для общения геймеров. На самом деле она последовательно нарушает наши законы и стала удобным инструментом для торговцев наркотиками, которые ищут среди несовершеннолетних закладчиков своего смертоносного товара, а заодно и приобщают молодежь к употреблению. Речь и об извращенцах, которые побуждают детей сделать для них интимные фото, посвящают в тонкости ЛГБТ-идеологии*, однополых браков", - написал Пискарев в своем аккаунте в Telegram.
Пискарев также заявил, что анонимность и популярность Discord привлекают вербовщиков, которые вовлекают подростков в совершение терактов и других противоправных действий. Он добавил, что если администрация Discord выполняла бы требования российских надзорных органов и удаляла бы противоправный контент, то таких мер блокировки не было бы необходимости применять.
Пискарев также заметил, что в данный момент блокировка Discord является единственным способом защитить права российских граждан.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
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