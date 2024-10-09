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Совет директоров "ТКС Холдинга" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "ТКС Холдинга" рекомендовал выплатить дивиденды - 09.10.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "ТКС Холдинга" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" (материнская компания Т-банка, бывшего "Тинькофф") рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T14:37+0300

2024-10-09T14:37+0300

2024-10-09T14:51+0300

экономика

россия

дивиденды

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" (материнская компания Т-банка, бывшего "Тинькофф") рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов группы."Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества … принять следующие решения: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "ТКС Холдинг" по результатам деятельности МКПАО "ТКС Холдинг" за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля (Девяносто два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию", - говорится в материалах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дивиденды