https://1prime.ru/20241009/diztoplivo-852084717.html

Цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются, считает Новак

Цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются, считает Новак - 09.10.2024, ПРАЙМ

Цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются, считает Новак

Оптовые цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются после переходного этапа, сейчас неудовлетворенного спроса почти нет, заявил журналистам вице-премьер... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:42+0300

2024-10-09T16:42+0300

2024-10-09T16:42+0300

энергетика

россия

александр новак

зима

цены на дизтопливо

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Оптовые цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются после переходного этапа, сейчас неудовлетворенного спроса почти нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Минэнерго показывало вчера на штабе, что объемов (зимнего дизельного топлива - ред.) достаточно, неудовлетворенного спроса нет. Если и есть, то минимальное, некритичное. Баланс спроса и предложения есть, проблемы с зимним дизельным топливом нет", - сказал Новак. Говоря о выросших в последнее время оптовых ценах, он добавил: "Я думаю, они скорректируются, это такой переходный момент, возможны колебания. Надо смотреть более в долгосрочной перспективе".

https://1prime.ru/20241009/benzin-852084269.html

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россия, александр новак, зима, цены на дизтопливо