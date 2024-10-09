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Цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются, считает Новак
Цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются, считает Новак - 09.10.2024, ПРАЙМ
Цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются, считает Новак
Оптовые цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются после переходного этапа, сейчас неудовлетворенного спроса почти нет, заявил журналистам вице-премьер... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T16:42+0300
2024-10-09T16:42+0300
2024-10-09T16:42+0300
энергетика
россия
александр новак
зима
цены на дизтопливо
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Оптовые цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются после переходного этапа, сейчас неудовлетворенного спроса почти нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Минэнерго показывало вчера на штабе, что объемов (зимнего дизельного топлива - ред.) достаточно, неудовлетворенного спроса нет. Если и есть, то минимальное, некритичное. Баланс спроса и предложения есть, проблемы с зимним дизельным топливом нет", - сказал Новак. Говоря о выросших в последнее время оптовых ценах, он добавил: "Я думаю, они скорректируются, это такой переходный момент, возможны колебания. Надо смотреть более в долгосрочной перспективе".
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россия, александр новак, зима, цены на дизтопливо
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, зима, цены на дизтопливо
Цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются, считает Новак
Новак: цена зимнего дизтоплива скорректируется, проблем с предложением почти нет
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Оптовые цены на зимнее дизтопливо в России скорректируются после переходного этапа, сейчас неудовлетворенного спроса почти нет, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Минэнерго показывало вчера на штабе, что объемов (зимнего дизельного топлива - ред.) достаточно, неудовлетворенного спроса нет. Если и есть, то минимальное, некритичное. Баланс спроса и предложения есть, проблемы с зимним дизельным топливом нет", - сказал Новак.
Говоря о выросших в последнее время оптовых ценах, он добавил: "Я думаю, они скорректируются, это такой переходный момент, возможны колебания. Надо смотреть более в долгосрочной перспективе".
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