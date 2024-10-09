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Уже все: доллар бежит к 98 рублям - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Уже все: доллар бежит к 98 рублям
Уже все: доллар бежит к 98 рублям - 09.10.2024, ПРАЙМ
Уже все: доллар бежит к 98 рублям
Рубль продолжает сдавать позиции по отношению к основным валютам. По итогам вторника, 8 октября, доллар укрепился на 0,19% до 96,23 руб., евро вырос на 0,35% до | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T08:57+0300
2024-10-09T08:57+0300
мнения аналитиков
доллар
рубль
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рубль продолжает сдавать позиции по отношению к основным валютам. По итогам вторника, 8 октября, доллар укрепился на 0,19% до 96,23 руб., евро вырос на 0,35% до 105,64 руб., юань прибавил 0,96% до 13,64 руб. На 9 октября ЦБ РФ установил официальные курсы: доллар - 96,1079 рубля, евро - 105,6891 рубля.Факторы давления на рубльКлючевой причиной ослабления национальной валюты остается дисбаланс внешнеторговых операций: экспорт сокращается при одновременном увеличении импорта. Валютные интервенции в рамках бюджетного правила, возобновленные 7 октября, пока не оказывают значительного влияния на курс из-за относительно небольших объемов. Сдерживающими факторами выступают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и действующие меры валютного контроля.Анализ ЦентробанкаВ последнем "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ выделяет несколько взаимосвязанных факторов, влияющих на курс рубля:Адаптация российского финансового рынка к введенным в июне инфраструктурным ограничениям • Перестройка структуры валютных торгов и каналов расчетов • Сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами на фоне роста рублевых расчетов • Повышенный спрос на юаневое фондирование на рынке валютных свопов, приведший к росту вмененных ставокПримечательно изменение поведения физических лиц, которые перешли от покупки к продаже иностранной валюты. ЦБ РФ принимает меры для стабилизации ситуации, включая повышение ставок по операциям своп и рекомендации банкам по сокращению валютных активов.Нефтяной рынокРынок нефти демонстрирует значительную волатильность. Цена Brent колеблется в диапазоне от $76,36 до $81,16. По итогам торгов баррель Brent подешевел на 4,63% до $77,18.Основные факторы влияния:Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает котировки из-за рисков перебоев в поставках • Замедление экономического роста в Китае оказывает давление на спрос • Возможное перемирие между Израилем и "Хезболлой" снижает геополитические риски • Отсутствие новых стимулирующих мер со стороны китайского правительства • Влияние урагана "Милтон" в Мексиканском заливе на поставки нефтепродуктовНа азиатских торгах 9 октября баррель Brent торгуется около $77,45. Ситуация остается неопределенной: геополитические риски поддерживают цены, тогда как экономические факторы оказывают давление на рынок.Прогноз по рублю и фондовому рынкуКурс доллара движется к отметке 98 рублей, которая может быть достигнута к пятнице. Существенных изменений ситуации на рынке в ближайшие дни не ожидается.Фондовый рынок демонстрирует боковое движение. Индекс Мосбиржи снизился на 0,20% до 2788,37 п., РТС упал на 0,24% до 913,97 п. Активность участников рынка остается низкой, попытки роста не увенчались успехом. Ключевой уровень поддержки - 2775 п., его пробой может спровоцировать массовые продажи акций в поисках новых уровней для покупок.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, доллар, рубль
Мнения аналитиков, доллар, рубль
08:57 09.10.2024
 

Уже все: доллар бежит к 98 рублям

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рубль продолжает сдавать позиции по отношению к основным валютам. По итогам вторника, 8 октября, доллар укрепился на 0,19% до 96,23 руб., евро вырос на 0,35% до 105,64 руб., юань прибавил 0,96% до 13,64 руб. На 9 октября ЦБ РФ установил официальные курсы: доллар - 96,1079 рубля, евро - 105,6891 рубля.

Факторы давления на рубль

Ключевой причиной ослабления национальной валюты остается дисбаланс внешнеторговых операций: экспорт сокращается при одновременном увеличении импорта. Валютные интервенции в рамках бюджетного правила, возобновленные 7 октября, пока не оказывают значительного влияния на курс из-за относительно небольших объемов. Сдерживающими факторами выступают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и действующие меры валютного контроля.
Анализ Центробанка
В последнем "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ выделяет несколько взаимосвязанных факторов, влияющих на курс рубля:
Адаптация российского финансового рынка к введенным в июне инфраструктурным ограничениям • Перестройка структуры валютных торгов и каналов расчетов • Сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами на фоне роста рублевых расчетов • Повышенный спрос на юаневое фондирование на рынке валютных свопов, приведший к росту вмененных ставок
Примечательно изменение поведения физических лиц, которые перешли от покупки к продаже иностранной валюты. ЦБ РФ принимает меры для стабилизации ситуации, включая повышение ставок по операциям своп и рекомендации банкам по сокращению валютных активов.
Нефтяной рынок
Рынок нефти демонстрирует значительную волатильность. Цена Brent колеблется в диапазоне от $76,36 до $81,16. По итогам торгов баррель Brent подешевел на 4,63% до $77,18.
Основные факторы влияния:
Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает котировки из-за рисков перебоев в поставках • Замедление экономического роста в Китае оказывает давление на спрос • Возможное перемирие между Израилем и "Хезболлой" снижает геополитические риски • Отсутствие новых стимулирующих мер со стороны китайского правительства • Влияние урагана "Милтон" в Мексиканском заливе на поставки нефтепродуктов
На азиатских торгах 9 октября баррель Brent торгуется около $77,45. Ситуация остается неопределенной: геополитические риски поддерживают цены, тогда как экономические факторы оказывают давление на рынок.
Прогноз по рублю и фондовому рынку
Курс доллара движется к отметке 98 рублей, которая может быть достигнута к пятнице. Существенных изменений ситуации на рынке в ближайшие дни не ожидается.
Фондовый рынок демонстрирует боковое движение. Индекс Мосбиржи снизился на 0,20% до 2788,37 п., РТС упал на 0,24% до 913,97 п. Активность участников рынка остается низкой, попытки роста не увенчались успехом. Ключевой уровень поддержки - 2775 п., его пробой может спровоцировать массовые продажи акций в поисках новых уровней для покупок.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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