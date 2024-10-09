Уже все: доллар бежит к 98 рублям

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рубль продолжает сдавать позиции по отношению к основным валютам. По итогам вторника, 8 октября, доллар укрепился на 0,19% до 96,23 руб., евро вырос на 0,35% до 105,64 руб., юань прибавил 0,96% до 13,64 руб. На 9 октября ЦБ РФ установил официальные курсы: доллар - 96,1079 рубля, евро - 105,6891 рубля.Факторы давления на рубльКлючевой причиной ослабления национальной валюты остается дисбаланс внешнеторговых операций: экспорт сокращается при одновременном увеличении импорта. Валютные интервенции в рамках бюджетного правила, возобновленные 7 октября, пока не оказывают значительного влияния на курс из-за относительно небольших объемов. Сдерживающими факторами выступают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и действующие меры валютного контроля.Анализ ЦентробанкаВ последнем "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ выделяет несколько взаимосвязанных факторов, влияющих на курс рубля:Адаптация российского финансового рынка к введенным в июне инфраструктурным ограничениям • Перестройка структуры валютных торгов и каналов расчетов • Сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами на фоне роста рублевых расчетов • Повышенный спрос на юаневое фондирование на рынке валютных свопов, приведший к росту вмененных ставокПримечательно изменение поведения физических лиц, которые перешли от покупки к продаже иностранной валюты. ЦБ РФ принимает меры для стабилизации ситуации, включая повышение ставок по операциям своп и рекомендации банкам по сокращению валютных активов.Нефтяной рынокРынок нефти демонстрирует значительную волатильность. Цена Brent колеблется в диапазоне от $76,36 до $81,16. По итогам торгов баррель Brent подешевел на 4,63% до $77,18.Основные факторы влияния:Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает котировки из-за рисков перебоев в поставках • Замедление экономического роста в Китае оказывает давление на спрос • Возможное перемирие между Израилем и "Хезболлой" снижает геополитические риски • Отсутствие новых стимулирующих мер со стороны китайского правительства • Влияние урагана "Милтон" в Мексиканском заливе на поставки нефтепродуктовНа азиатских торгах 9 октября баррель Brent торгуется около $77,45. Ситуация остается неопределенной: геополитические риски поддерживают цены, тогда как экономические факторы оказывают давление на рынок.Прогноз по рублю и фондовому рынкуКурс доллара движется к отметке 98 рублей, которая может быть достигнута к пятнице. Существенных изменений ситуации на рынке в ближайшие дни не ожидается.Фондовый рынок демонстрирует боковое движение. Индекс Мосбиржи снизился на 0,20% до 2788,37 п., РТС упал на 0,24% до 913,97 п. Активность участников рынка остается низкой, попытки роста не увенчались успехом. Ключевой уровень поддержки - 2775 п., его пробой может спровоцировать массовые продажи акций в поисках новых уровней для покупок.
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Рубль продолжает сдавать позиции по отношению к основным валютам. По итогам вторника, 8 октября, доллар укрепился на 0,19% до 96,23 руб., евро вырос на 0,35% до 105,64 руб., юань прибавил 0,96% до 13,64 руб. На 9 октября ЦБ РФ установил официальные курсы: доллар - 96,1079 рубля, евро - 105,6891 рубля.
Факторы давления на рубль
Ключевой причиной ослабления национальной валюты остается дисбаланс внешнеторговых операций: экспорт сокращается при одновременном увеличении импорта. Валютные интервенции в рамках бюджетного правила, возобновленные 7 октября, пока не оказывают значительного влияния на курс из-за относительно небольших объемов. Сдерживающими факторами выступают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и действующие меры валютного контроля.
Анализ Центробанка
В последнем "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ выделяет несколько взаимосвязанных факторов, влияющих на курс рубля:
Адаптация российского финансового рынка к введенным в июне инфраструктурным ограничениям • Перестройка структуры валютных торгов и каналов расчетов • Сокращение чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами на фоне роста рублевых расчетов • Повышенный спрос на юаневое фондирование на рынке валютных свопов, приведший к росту вмененных ставок
Примечательно изменение поведения физических лиц, которые перешли от покупки к продаже иностранной валюты. ЦБ РФ принимает меры для стабилизации ситуации, включая повышение ставок по операциям своп и рекомендации банкам по сокращению валютных активов.
Нефтяной рынок
Рынок нефти демонстрирует значительную волатильность. Цена Brent колеблется в диапазоне от $76,36 до $81,16. По итогам торгов баррель Brent подешевел на 4,63% до $77,18.
Основные факторы влияния:
Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает котировки из-за рисков перебоев в поставках • Замедление экономического роста в Китае оказывает давление на спрос • Возможное перемирие между Израилем и "Хезболлой" снижает геополитические риски • Отсутствие новых стимулирующих мер со стороны китайского правительства • Влияние урагана "Милтон" в Мексиканском заливе на поставки нефтепродуктов
На азиатских торгах 9 октября баррель Brent торгуется около $77,45. Ситуация остается неопределенной: геополитические риски поддерживают цены, тогда как экономические факторы оказывают давление на рынок.
Прогноз по рублю и фондовому рынку
Курс доллара движется к отметке 98 рублей, которая может быть достигнута к пятнице. Существенных изменений ситуации на рынке в ближайшие дни не ожидается.
Фондовый рынок демонстрирует боковое движение. Индекс Мосбиржи снизился на 0,20% до 2788,37 п., РТС упал на 0,24% до 913,97 п. Активность участников рынка остается низкой, попытки роста не увенчались успехом. Ключевой уровень поддержки - 2775 п., его пробой может спровоцировать массовые продажи акций в поисках новых уровней для покупок.
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