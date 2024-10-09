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Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании решений ФРС США

Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании решений ФРС США - 09.10.2024, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам в ожидании решений ФРС США

Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в среду вечером перед публикацией протокола прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС)... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T18:42+0300

2024-10-09T18:42+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в среду вечером перед публикацией протокола прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.48 мск курс евро к доллару снижался до 1,0941 доллара с 1,098 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 149,14 иены со 148,19 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,25%, до 102,8 пункта. Позднее в среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, по итогам которого регулятор понизил учетную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Инвесторы рассчитывают найти в документе подсказки относительно дальнейших действий американского центробанка. Следующее заседание ФРС США пройдет 6-7 ноября. По данным CME Group, 88% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75%, в то время как остальные 12% ждут ее сохранения на текущем уровне. На прогнозы по денежно-кредитной политике ФРС также могут повлиять данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 2,3% с 2,5% месяцем ранее.

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