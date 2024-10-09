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Эксперт рассказал о снижении доли Miro на российском рынке онлайн-досок

Эксперт рассказал о снижении доли Miro на российском рынке онлайн-досок - 09.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о снижении доли Miro на российском рынке онлайн-досок

Доля Miro на российском рынке онлайн-досок после ограничения доступа для пользователей из РФ снизилась с 90% до 70% - сервис отключил только платные аккаунты,... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T05:30+0300

2024-10-09T05:30+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Доля Miro на российском рынке онлайн-досок после ограничения доступа для пользователей из РФ снизилась с 90% до 70% - сервис отключил только платные аккаунты, поэтому ряд компаний перешли на бесплатные, они пользуются ограниченным количеством досок, рассказал РИА Новости руководитель продукта "Доски" от "МТС Линк" Александр Богатов. С 12 сентября американская платформа Miro ограничила доступ для пользователей из России и Белоруссии. В письмах, которые рассылала компания, говорилось, что Miro должна следовать всем нормативным актам в ЕС и США, включая санкции и другие требования соблюдений торговых норм. "Доля Miro на данный момент уже снизилась на 20-25 п.п. - сейчас составляет около 70%, и она продолжает уменьшаться. Сервис отключил только платные аккаунты. Поэтому компании, у которых есть возможность (например, не пользуются более, чем тремя досками одновременно), в качестве временного решения перешли на бесплатные аккаунты и параллельно тестируют российские сервисы. На их тестирование еще уйдет немало времени. Во-вторых, практика оплаты сервиса из-за рубежа есть, особенно у малого и среднего бизнеса. У крупного бизнеса в этом плане больше ограничений", - сказал Богатов. Эксперт оценил весь рынок онлайн-досок в России в 2 миллиарда рублей, из них 1,5 миллиарда - корпоративный рынок. Каждый год объем рынка увеличивается на 12-20%. "Сейчас сильно меняются доли разных продуктов на российском рынке и пока сложно прогнозировать распределение долей участников. Мы лишь можем быть уверены, что доля российских решений сильно вырастет - ожидаем, что доли рынка, которые занимал Miro, распределятся по большей части между отечественными сервисами", - добавил он. Богатов также рассказал, что "МТС Линк Доски" планируют в течение трех лет занять долю корпоративного рынка в 30%. С начала года аудитория сервиса выросла в 30 раз, причем большую часть составляют IT-специалисты - разработчики, продуктовые и проектные менеджеры. На втором месте - специалисты, ответственные за внутреннее обучение, в том числе тренеры и сотрудники корпоративных университетов. А на третьем месте по количеству пользователей - маркетологи и дизайнеры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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