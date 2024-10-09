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Ростех создал двигатель нового поколения в целях импортозамещения
Ростех создал двигатель нового поколения в целях импортозамещения - 09.10.2024, ПРАЙМ
Ростех создал двигатель нового поколения в целях импортозамещения
Ростех изготовил второй индустриальный двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25 для газовой отрасли, сообщает госкорпорация. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T08:47+0300
2024-10-09T08:47+0300
2024-10-09T08:48+0300
ростех
двигатель
импортозамещение
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Ростех изготовил второй индустриальный двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25 для газовой отрасли, сообщает госкорпорация. "Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех завершила сборку второго опытного образца индустриального газотурбинного двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25 для газовой отрасли", – говорится в пресс-релизе Ростеха. Уточняется, что до конца года агрегат пройдет стендовые испытания на уфимском предприятии ОДК. Силовая установка впервые демонстрируется на Петербургском международном газовом форуме. АЛ-41СТ-25 разработан конструкторами ОКБ им. Люльки и изготовлен на уфимском предприятии ОДК-УМПО с применением современных технологий. Двигатель является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов. Подчеркивается, что оборудование такого уровня в России ранее не производилось. Среди его преимуществ - быстрая установка и ввод в эксплуатацию благодаря компактным размерам, меньшей по сравнению с аналогами массе и электронному блоку управления двигателем, отмечается в пресс-релизе. Изделие отличает низкая эмиссия выбросов на уровне требований российских и международных экологических стандартов. Прогнозный ресурс силовой установки составляет 120 тысяч часов с возможностью повышения до 150 тысяч. "Специалисты ОДК изготовили два опытных образца первого индустриального газотурбинного двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25. Они созданы в партнерстве с компанией "Газпром" для импортозамещения зарубежного оборудования. Двигатель имеет высокие технико-экономические характеристики и соответствует мировым стандартам в своем классе мощности", – отметил генеральный директор ОДК Вадим Бадеха, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Отмечается, что до конца года после стендовых испытаний на предприятии ОДК-УМПО двигатель АЛ-41СТ-25 поступит на компрессорную станцию для комплексных испытаний и опытно-промышленной эксплуатации в составе газоперекачивающего агрегата.
https://1prime.ru/20241008/rostekh-852062654.html
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ростех, двигатель, импортозамещение
Ростех, двигатель, импортозамещение
Ростех создал двигатель нового поколения в целях импортозамещения
Ростех изготовил второй индустриальный двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Ростех изготовил второй индустриальный двигатель нового поколения АЛ-41СТ-25 для газовой отрасли, сообщает госкорпорация.
"Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех завершила сборку второго опытного образца индустриального газотурбинного двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25 для газовой отрасли", – говорится в пресс-релизе Ростеха.
Уточняется, что до конца года агрегат пройдет стендовые испытания на уфимском предприятии ОДК. Силовая установка впервые демонстрируется на Петербургском международном газовом форуме.
АЛ-41СТ-25 разработан конструкторами ОКБ им. Люльки и изготовлен на уфимском предприятии ОДК-УМПО с применением современных технологий. Двигатель является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов. Подчеркивается, что оборудование такого уровня в России ранее не производилось.
Среди его преимуществ - быстрая установка и ввод в эксплуатацию благодаря компактным размерам, меньшей по сравнению с аналогами массе и электронному блоку управления двигателем, отмечается в пресс-релизе. Изделие отличает низкая эмиссия выбросов на уровне требований российских и международных экологических стандартов. Прогнозный ресурс силовой установки составляет 120 тысяч часов с возможностью повышения до 150 тысяч.
"Ростех" анонсировал выпуск аппарата поддержки дыхания новорожденных
"Специалисты ОДК изготовили два опытных образца первого индустриального газотурбинного двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25. Они созданы в партнерстве с компанией "Газпром" для импортозамещения зарубежного оборудования. Двигатель имеет высокие технико-экономические характеристики и соответствует мировым стандартам в своем классе мощности", – отметил генеральный директор ОДК Вадим Бадеха, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
Отмечается, что до конца года после стендовых испытаний на предприятии ОДК-УМПО двигатель АЛ-41СТ-25 поступит на компрессорную станцию для комплексных испытаний и опытно-промышленной эксплуатации в составе газоперекачивающего агрегата.