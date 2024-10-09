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ФАС возбудила дело против Газпромбанка
ФАС возбудила дело против Газпромбанка - 09.10.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против Газпромбанка
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Газпромбанка по признакам нарушения законодательства в рекламе вклада, сообщила... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:35+0300
2024-10-09T10:35+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Газпромбанка по признакам нарушения законодательства в рекламе вклада, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Газпромбанк" по признакам нарушений в рекламе вклада. Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Газпромбанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. "В рекламе была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 22%. При этом отсутствовали сведения об иных условиях вклада, влияющих на сумму доходов", - указывается в сообщении. По мнению ведомства, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. В случае установления нарушения организации грозит штраф.
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россия, фас рф, газпромбанк
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, Газпромбанк
ФАС возбудила дело против Газпромбанка
ФАС возбудила дело против Газпромбанка по признакам нарушения закона о рекламе
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Газпромбанка по признакам нарушения законодательства в рекламе вклада, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Газпромбанк" по признакам нарушений в рекламе вклада. Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Газпромбанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве.
"В рекламе была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 22%. При этом отсутствовали сведения об иных условиях вклада, влияющих на сумму доходов", - указывается в сообщении.
По мнению ведомства, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. В случае установления нарушения организации грозит штраф.