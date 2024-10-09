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Ферма Natura Siberica в Хакасии прошла сертификацию на органичность

Ферма Natura Siberica в Хакасии прошла сертификацию на органичность - 09.10.2024, ПРАЙМ

Ферма Natura Siberica в Хакасии прошла сертификацию на органичность

Ферма Natura Siberica в Хакасии прошла сертификацию по ГОСТ: сырье, полученное там, способы его выращивания, производства, переработки, маркировки и реализации... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T13:25+0300

2024-10-09T13:25+0300

2024-10-09T13:25+0300

natura siberica

гост

ферма

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Ферма Natura Siberica в Хакасии прошла сертификацию по ГОСТ: сырье, полученное там, способы его выращивания, производства, переработки, маркировки и реализации официально являются экологически чистыми, рассказали РИА Новости в компании. "Ферма Natura Siberica в Хакасии стала первым в стране органическим хозяйством косметической компании, прошедшим сертификацию по ГОСТ 33980-2016 ("Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации")… Таким образом, сырье, полученное на сертифицированной по ГОСТ 33980-2016 органической ферме, а также способы его выращивания, производства, переработки, маркировки и реализации являются доказанно экологически чистыми и соответствующими критериям устойчивого развития", - говорится в сообщении. Отмечается, что сертификация по ГОСТ 33980-2016 подтверждает соответствие производства сельскохозяйственного сырья ряду требований органического земледелия: отсутствие химических загрязнений земли на участке, отсутствие вблизи хозяйства промышленных предприятий и автомагистралей, отказ от использования при выращивании растений гербицидов, пестицидов, синтетических минеральных удобрений, продуктов ГМО и другое. Так, компании, прошедшие сертификацию по ГОСТ 33980-2016, вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза РФ. В рамках первого этапа сертификации подтверждение критериям органического производства по ГОСТ получили 26 органических трав, выращенных на ферме. В дальнейшем планируется регистрация других растений, выращенных на фермах компании или полученных методом "дикого сбора" на Сахалине, Камчатке и Кунашире. ГОСТ 33980-2016 и ГОСТ Р относятся к стандартам, которые внедряются государством с целью подтверждения обоснованности экологических заявлений производителей для сокращения негативного влияния потребления и производства на окружающую среду, здоровье, климат и на природные ресурсы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

natura siberica, гост, ферма