https://1prime.ru/20241009/gaz-852071571.html

Газовый гамбит: у России появился неожиданный конкурент

Газовый гамбит: у России появился неожиданный конкурент - 09.10.2024, ПРАЙМ

Газовый гамбит: у России появился неожиданный конкурент

Казахстан планирует увеличить экспорт природного газа в Китай, что говорит о конкуренции с Россией, говорится в материале агентства РИА Новости. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T09:29+0300

2024-10-09T09:29+0300

2024-10-09T09:29+0300

энергетика

казахстан

газ

россия

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Казахстан планирует увеличить экспорт природного газа в Китай, что говорит о конкуренции с Россией, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, спрос на газ в Китае может вырасти на 45% к 2030 году из-за перехода промышленности с угля на газ для сокращения выбросов CO2. Казахстан уже имеет долгосрочный контракт с Китаем, но реальные поставки гораздо ниже из-за нехватки газа для внутреннего потребления."Даже несмотря на риски снижения темпов экономического роста в Китае, потребление растет. Потенциал высок, и Казахстан планирует "откусить" большой кусок этого увеличивающегося "пирога", — рассказал в беседе с агентством доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.Чтобы увеличить экспорт, Казахстан планирует построить новый газопровод стоимостью от 3 до 6 миллиардов долларов. Однако этот шаг может усугубить дефицит газа на внутреннем рынке. Тем не менее, экспорт может помочь сдерживать инфляционное давление, с которым сталкивается правительство Казахстана.В материале также отметили, что Москва и Астана планируют расширить сотрудничество в газовой сфере, а именно, заключить контракт на транзит газа через Казахстан в Узбекистан и Кыргызстан на период с 2025 по 2040 годы. Для этого будут расширены магистральные газопроводы.Ожидается, что уже в 2026 году транзит в Узбекистан составит 11 миллиардов кубометров газа, а на третьем этапе проекта этот объем должен достичь 22 миллиардов кубометров, заключили в агентстве.

https://1prime.ru/20241008/gaz-852065977.html

казахстан

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казахстан, газ, россия