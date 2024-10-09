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Биржевые цены на газ в Европе снизились до 437 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 437 долларов за тысячу кубов - 09.10.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 437 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 1% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:54+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 1% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 439,6 доллара (-0,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 432,8 доллара (-2,1%), ценовой максимум – 442,9 доллара (+0,2%). Последние фьючерсы торговались по 436,6 доллара (-1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 442 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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европа, биржа ice, мировые цены на газ
Энергетика, ЕВРОПА, Биржа ICE, мировые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 437 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1%, до 437 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды опустились на 1% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 439,6 доллара (-0,5%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 432,8 доллара (-2,1%), ценовой максимум – 442,9 доллара (+0,2%). Последние фьючерсы торговались по 436,6 доллара (-1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 442 доллара за тысячу кубометров.
Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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