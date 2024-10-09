https://1prime.ru/20241009/gazifikatsiya-852081999.html

"Сибур" и АПГО поддержат отечественные проекты газификации

"Сибур" и АПГО поддержат отечественные проекты газификации - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Сибур" и АПГО поддержат отечественные проекты газификации

"Сибур" и Ассоциация производителей газового оборудования окажут поддержку в развитии проектам в сфере газификации РФ, сообщила пресс-служба "Сибура". | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T15:16+0300

2024-10-09T15:16+0300

2024-10-09T15:16+0300

энергетика

россия

газификация

сибур

сотрудничество

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "Сибур" и Ассоциация производителей газового оборудования окажут поддержку в развитии проектам в сфере газификации РФ, сообщила пресс-служба "Сибура". "Сибур и Ассоциация производителей газового оборудования окажут поддержку проектам газификации РФ... Сибур и Ассоциация производителей газового оборудования (АПГО) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки и развития проектов в сфере газификации РФ", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу компании, партнерство будет направлено на разработку и внедрение инновационных технологических решений, развитие новых научно-исследовательских направлений и совместную реализацию образовательных проектов. Кроме того, планируется создание системы обмена опытом и развитие инновационной деятельности совместно с ведущими промышленными предприятиями газовой отрасли и государственными структурами. Внедрение полимерных решений позволяет не только увеличить срок службы трубопроводов, но и улучшить их эксплуатационные характеристики. Сотрудничество "Сибура" с АПГО не только позволит расширить применение полимерных материалов в производстве труб, но и поспособствует совместной разработке и внедрению новых решений для отрасли, говорится в сообщении. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях. Основной владелец - Леонид Михельсон.

https://1prime.ru/20241001/gazifikatsiya-851899378.html

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россия, газификация, сибур, сотрудничество