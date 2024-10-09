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"Газпром" запустил установку деэтанизации конденсата на уренгойском заводе - 09.10.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" запустил установку деэтанизации конденсата на уренгойском заводе
"Газпром" запустил установку деэтанизации конденсата на уренгойском заводе - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Газпром" запустил установку деэтанизации конденсата на уренгойском заводе
"Газпром" запустил установку деэтанизации конденсата на 8 миллионов тонн в год на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, передает... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T15:05+0300
2024-10-09T15:05+0300
энергетика
россия
новый уренгой
газпром
газ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. "Газпром" запустил установку деэтанизации конденсата на 8 миллионов тонн в год на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, передает корреспондент РИА Новости. "Разрешаю, начинайте", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на церемонии запуска. Компания в 2021 году анонсировала, что после аварии на заводе в Уренгое одна из установок деэтанизации конденсата будет заменена. Ее мощность составляла 6 миллионов тонн. Отмечалось, что производственная мощность установки составит около 8 миллионов тонн в год – четыре технологические нитки по 2 миллиона.
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россия, новый уренгой, газпром, газ
Энергетика, РОССИЯ, Новый Уренгой, Газпром, Газ
15:05 09.10.2024
 
"Газпром" запустил установку деэтанизации конденсата на уренгойском заводе

"Газпром" запустил установку деэтанизации конденсата на 8 млн тонн в Уренгое

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. "Газпром" запустил установку деэтанизации конденсата на 8 миллионов тонн в год на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, передает корреспондент РИА Новости.
"Разрешаю, начинайте", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на церемонии запуска.
Компания в 2021 году анонсировала, что после аварии на заводе в Уренгое одна из установок деэтанизации конденсата будет заменена. Ее мощность составляла 6 миллионов тонн. Отмечалось, что производственная мощность установки составит около 8 миллионов тонн в год – четыре технологические нитки по 2 миллиона.
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