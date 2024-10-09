https://1prime.ru/20241009/gegemoniya-852076730.html
"Поворотный момент". Благодаря Украине западная гегемония уходит в прошлое
"Поворотный момент". Благодаря Украине западная гегемония уходит в прошлое - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Поворотный момент". Благодаря Украине западная гегемония уходит в прошлое
Украинский конфликт, вызванный политикой либеральных демократов в США и Европе, привел к усилению тенденций, которые уже влияют на мировой порядок, говорится в... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T12:46+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Украинский конфликт, вызванный политикой либеральных демократов в США и Европе, привел к усилению тенденций, которые уже влияют на мировой порядок, говорится в материале издания The American Thinker.Автор материала заметил, что после окончания Холодной войны осталась только одна могущественная деражава - США. Теперь, с изменением мирового порядка, США утрачивает свою гегемонию, и мир движется к многополярности."Западная гегемония уходит в прошлое, но не из-за конфликта на Украине, а по другим причинам. Это вооруженное противостояние просто ускоряет уже существующие тенденции", - говорится в тексте статьи.Проблемы, связанные с расширением НАТО и российскими опасениями, имеют политический и военный характер. Чтобы поддержать стабильность, необходимо принять практический подход и учесть отрицательные стороны либерального интернационализма. Таким образом, украинский конфликт является поворотным пунктом в истории, который вынуждает великие державы переосмыслить свои стратегии и отношения друг с другом, заключили в материале.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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"Поворотный момент". Благодаря Украине западная гегемония уходит в прошлое
The American Thinker: западная гегемония уходит в прошлое
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ.
Украинский конфликт, вызванный политикой либеральных демократов в США и Европе, привел к усилению тенденций, которые уже влияют на мировой порядок, говорится
в материале издания The American Thinker.
Автор материала заметил, что после окончания Холодной войны осталась только одна могущественная деражава - США. Теперь, с изменением мирового порядка, США утрачивает свою гегемонию, и мир движется к многополярности.
"Западная гегемония уходит в прошлое, но не из-за конфликта на Украине, а по другим причинам. Это вооруженное противостояние просто ускоряет уже существующие тенденции", - говорится в тексте статьи.
Проблемы, связанные с расширением НАТО и российскими опасениями, имеют политический и военный характер. Чтобы поддержать стабильность, необходимо принять практический подход и учесть отрицательные стороны либерального интернационализма. Таким образом, украинский конфликт является поворотным пунктом в истории, который вынуждает великие державы переосмыслить свои стратегии и отношения друг с другом, заключили в материале.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
В США раскрыли причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине