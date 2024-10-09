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В Германии одобрили проект о дополнительной военной помощи Украине

В Германии одобрили проект о дополнительной военной помощи Украине - 09.10.2024, ПРАЙМ

В Германии одобрили проект о дополнительной военной помощи Украине

Бундестаг одобрил внесенный ранее на согласование проект об оказании дополнительной военной помощи Киеву в размере 400 миллионов евро. Об этом заявил, отвечая... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:17+0300

2024-10-09T16:17+0300

2024-10-09T16:17+0300

вооружения

германия

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БЕРЛИН, 9 окт - ПРАЙМ. Бундестаг одобрил внесенный ранее на согласование проект об оказании дополнительной военной помощи Киеву в размере 400 миллионов евро. Об этом заявил, отвечая на вопрос, не наблюдается ли у поддерживающих Украину стран усталости от конфликта, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал Кристиан Фройдинг медиагруппе RND. По его словам, Бундестаг выделил ведомству дополнительные 400 миллионов евро только на 2024 год, что позволит реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов на общую сумму в 1,4 миллиарда евро. Генерал отметил, что американское правительство , в свою очередь, пообещало выделить еще 8 миллиардов евро на помощь Киеву и для него "это не признак усталости, а признак решимости". Фройдинг добавил, что Берлин на прошлой неделе поставил Киеву две ЗРК Iris-T SLM и SLS, а до конца этого года поставит еще "две ЗРК, двузначное число боевых машин пехоты и танков, а также пяти-шестизначное число артиллерийских боеприпасов". По мнению генерала, "это действительно очень много". Ранее в кабмине ФРГ на запрос агентства РИА Новости подтвердили, что в немецкий парламент внесли на согласование проект о дополнительной военной помощи Украине на 397 миллионов евро. В августе немецкие СМИ сообщали, что Берлину пришлось сократить военную помощь Киеву, так как, согласно текущему бюджетному планированию правительства Германии, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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германия, украина, поддержка украины, военная помощь украине, финансовая помощь для украины