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Греф раскрыл, когда каждая семья в России будет использовать ИИ
Греф раскрыл, когда каждая семья в России будет использовать ИИ - 09.10.2024, ПРАЙМ
Греф раскрыл, когда каждая семья в России будет использовать ИИ
По оценкам Сбербанка, в течение ближайших трех лет каждая семья в России будет использовать технологии искусственного интеллекта без исключения, сообщил глава... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T14:16+0300
2024-10-09T14:16+0300
2024-10-09T14:16+0300
герман греф
ии
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. По оценкам Сбербанка, в течение ближайших трех лет каждая семья в России будет использовать технологии искусственного интеллекта без исключения, сообщил глава банка Герман Греф. "По нашим оценкам в течении ближайших трех лет, каждая семья будет использовать и искусственный интеллект без исключения", - сказал он, в ходе выступления на "Уроке цифры" в рамках образовательного проекта в сфере цифровой экономики. Глава Сбербанка рассказал, за последние пять лет в 30 раз увеличились инвестиции в технологии искусственного интеллекта. "Сегодня инвестиции в эту технологию не являются рентабельными ни для кого, весь мир в эти технологии инвестирует в долг, и могут себе позволить это либо государства, либо крупные компании, потому что любая маленькая компания умрет сразу же, у нее нет такого большого объема денег", - заявил Греф. Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день на рынке труда самый большой спрос именно на специалистов с навыками в области искусственного интеллекта в любых отраслях: самолетостроение, медиадизайн и даже педагогика. Сегодня 75% работодателей считают, что навык владения искусственным интеллектом является одним из ключевых для сотрудников. По оценкам "Сбера", дефицит специалистов в России в области IT до 2030 года составляет примерно 1 миллион специалистов. "И скорее всего, дефицит будет только нарастать, потому что это, наверное, самая на сегодняшний день востребованная специальность", - заключил Греф.
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герман греф, ии
Греф раскрыл, когда каждая семья в России будет использовать ИИ
Греф: каждая семья в РФ в течение ближайших трех лет будет использовать ИИ
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. По оценкам Сбербанка, в течение ближайших трех лет каждая семья в России будет использовать технологии искусственного интеллекта без исключения, сообщил глава банка Герман Греф.
"По нашим оценкам в течении ближайших трех лет, каждая семья будет использовать и искусственный интеллект без исключения", - сказал он, в ходе выступления на "Уроке цифры" в рамках образовательного проекта в сфере цифровой экономики.
Глава Сбербанка рассказал, за последние пять лет в 30 раз увеличились инвестиции в технологии искусственного интеллекта.
"Сегодня инвестиции в эту технологию не являются рентабельными ни для кого, весь мир в эти технологии инвестирует в долг, и могут себе позволить это либо государства, либо крупные компании, потому что любая маленькая компания умрет сразу же, у нее нет такого большого объема денег", - заявил Греф.
Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день на рынке труда самый большой спрос именно на специалистов с навыками в области искусственного интеллекта в любых отраслях: самолетостроение, медиадизайн и даже педагогика. Сегодня 75% работодателей считают, что навык владения искусственным интеллектом является одним из ключевых для сотрудников.
По оценкам "Сбера", дефицит специалистов в России в области IT до 2030 года составляет примерно 1 миллион специалистов. "И скорее всего, дефицит будет только нарастать, потому что это, наверное, самая на сегодняшний день востребованная специальность", - заключил Греф.