https://1prime.ru/20241009/honda-852080131.html
Honda намерена отозвать до 1,7 миллиона машин из-за серьезной проблемы
Honda намерена отозвать до 1,7 миллиона машин из-за серьезной проблемы - 09.10.2024, ПРАЙМ
Honda намерена отозвать до 1,7 миллиона машин из-за серьезной проблемы
Североамериканское подразделение японской Honda - American Honda Motor Co - отзывает порядка 1,7 миллиона автомобилей в США из-за проблем в рулевом механизме,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T14:27+0300
2024-10-09T14:27+0300
2024-10-09T14:29+0300
honda
сша
неисправность
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японской Honda - American Honda Motor Co - отзывает порядка 1,7 миллиона автомобилей в США из-за проблем в рулевом механизме, могущих затруднить управление машиной, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). Суммарно отзыву подлежит 1 693 199 автомобилей ряда моделей 2021-2024 годов производства, в том числе Acura Integra, Civic Type R, CR-V Hybrid, CR-V, HR-V, Civic, Civic Hatchback и другие. Проблема связана с возможным дефектом изготовления элемента рулевого механизма, что может вызвать чрезмерное внутреннее трение и привести к затруднению управления автомобилем, говорится в сообщении. Для устранения проблемы дилеры проведут необходимую замену и обслуживание механизма, уточняет NHTSA. Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.
https://1prime.ru/20241009/avto-852076578.html
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honda, сша, неисправность
Honda, США, неисправность
Honda намерена отозвать до 1,7 миллиона машин из-за серьезной проблемы
NHTSA: Honda отзывает почти 1,7 млн машин в США из-за проблем с рулевым управлением
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японской Honda - American Honda Motor Co - отзывает порядка 1,7 миллиона автомобилей в США из-за проблем в рулевом механизме, могущих затруднить управление машиной, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Суммарно отзыву подлежит 1 693 199 автомобилей ряда моделей 2021-2024 годов производства, в том числе Acura Integra, Civic Type R, CR-V Hybrid, CR-V, HR-V, Civic, Civic Hatchback и другие.
Проблема связана с возможным дефектом изготовления элемента рулевого механизма, что может вызвать чрезмерное внутреннее трение и привести к затруднению управления автомобилем, говорится в сообщении.
Для устранения проблемы дилеры проведут необходимую замену и обслуживание механизма, уточняет NHTSA.
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Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.