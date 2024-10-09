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В Россельхознадзоре не ожидают роста фальсификата красной икры - 09.10.2024, ПРАЙМ
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В Россельхознадзоре не ожидают роста фальсификата красной икры
В Россельхознадзоре не ожидают роста фальсификата красной икры - 09.10.2024, ПРАЙМ
В Россельхознадзоре не ожидают роста фальсификата красной икры
Россельхознадзор не ждет роста фальсификата красной икры на фоне слабой лососевой путины, заявил журналистам в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T17:53+0300
2024-10-09T17:53+0300
экономика
россия
россельхознадзор
красная икра
фальсификат
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россельхознадзор не ждет роста фальсификата красной икры на фоне слабой лососевой путины, заявил журналистам в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" глава ведомства Сергей Данкверт. "Роста (фальсификата - ред.) не будет, мы это контролируем сейчас, а кто говорит, что икры не хватает? ...Я вообще не понимаю, у нас стала такая богатая страна, мы так стали хорошо жить, что начали говорить об икре, что не хватает икры! Хорошо, что не черной, а пока только красной. Хватает ее. Я даже удивляюсь, какие могут быть здесь проблемы", - сказал Данкверт. Он напомнил, что Россельхознадзор начал следить за производством имитированной икры в стране, и объемы ее выпуска сразу упали: "Мы снизили уже систему производства икры имитированной и всей остальной, потому что мы за ней сейчас четко следим, знаем предприятия, которые ее производят, знаем, из чего производят... Все снизили производство из-за того, что мы стали контролировать". Ранее Россельхознадзор сообщал, что по итогам первого полугодия 2024 года зафиксировал снижение объемов производства имитированной осетровой икры, а также имитированной и структурированной лососевой икры. Так, если производство натуральной осетровой икры выросло более чем на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - до 65 тонн, то осетровой имитированной икры в 2024 году - упало на 10,4%, до 78,6 тонн. Одновременно сократился выпуск натуральной лососевой икры, как и производство имитированной и структурированной лососевой икры на 26,3% и 41,2% соответственно.
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россия, россельхознадзор, красная икра, фальсификат
Экономика, РОССИЯ, Россельхознадзор, красная икра, фальсификат
17:53 09.10.2024
 
В Россельхознадзоре не ожидают роста фальсификата красной икры

Данкверт: роста фальсификата красной икры в РФ из-за спада производства не будет

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк" Продовольственная ярмарка во Владивостоке
Продовольственная ярмарка во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россельхознадзор не ждет роста фальсификата красной икры на фоне слабой лососевой путины, заявил журналистам в кулуарах агропромышленной выставки "Золотая осень" глава ведомства Сергей Данкверт.
"Роста (фальсификата - ред.) не будет, мы это контролируем сейчас, а кто говорит, что икры не хватает? ...Я вообще не понимаю, у нас стала такая богатая страна, мы так стали хорошо жить, что начали говорить об икре, что не хватает икры! Хорошо, что не черной, а пока только красной. Хватает ее. Я даже удивляюсь, какие могут быть здесь проблемы", - сказал Данкверт.
Он напомнил, что Россельхознадзор начал следить за производством имитированной икры в стране, и объемы ее выпуска сразу упали: "Мы снизили уже систему производства икры имитированной и всей остальной, потому что мы за ней сейчас четко следим, знаем предприятия, которые ее производят, знаем, из чего производят... Все снизили производство из-за того, что мы стали контролировать".
Ранее Россельхознадзор сообщал, что по итогам первого полугодия 2024 года зафиксировал снижение объемов производства имитированной осетровой икры, а также имитированной и структурированной лососевой икры. Так, если производство натуральной осетровой икры выросло более чем на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - до 65 тонн, то осетровой имитированной икры в 2024 году - упало на 10,4%, до 78,6 тонн. Одновременно сократился выпуск натуральной лососевой икры, как и производство имитированной и структурированной лососевой икры на 26,3% и 41,2% соответственно.
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ЭкономикаРОССИЯРоссельхознадзоркрасная икрафальсификат
 
 
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