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Росстат зафиксировал снижение уровня инфляции за неделю - 09.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241009/inflyatsiya-852088566.html
Росстат зафиксировал снижение уровня инфляции за неделю
Росстат зафиксировал снижение уровня инфляции за неделю - 09.10.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал снижение уровня инфляции за неделю
Инфляция в России за период с 1 по 7 октября замедлилась до 0,14% с 0,19% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,87%, следует из публикации Росстата. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:04+0300
2024-10-09T19:05+0300
экономика
россия
росстат
инфляция в россии
экономика рф
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 1 по 7 октября замедлилась до 0,14% с 0,19% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,87%, следует из публикации Росстата. "За период с 1 по 7 октября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,14%, с начала октября – 100,14%, с начала года – 105,87%", - говорится в документе. Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось и в среднем составило 1,2% после 0,7% на прошлой отчетной неделе. В частности, морковь подешевела на 2,6%, капуста и яблоки - на 2,5%, свекла - на 1,8%, лук - на 1,6%, картофель - на 1,2%, помидоры - на 0,8%. Выросла цена на бананы - на 0,7% и огурцы - на 0,5%. На неделе с 1 по 7 октября подорожали: сливочное масло - на 1,6%, пастеризованное молоко - на 1%, сметана - на 0,8%, сыры - на 0,7%, творог и ржаной хлеб - на 0,6%; маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшеничный хлеб - на 0,5%; вареные колбасы, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, подсолнечное масло и соль - на 0,4%; говядина, баранина, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, гречка и пшено - на 0,3%; полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба, печенье - на 0,2%; яйца, мука, рис и чай - на 0,1%. Подешевели: сахар - на 0,9%, мясо кур - на 0,4%, овощные консервы для детского питания - на 0,3%, свинина - на 0,2%, макаронные изделия и вермишель - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на детские подгузники - на 0,6%, зубные щетки - на 0,3%; пеленки для новорожденных, сухие корма для домашних животных, хозяйственное мыло - на 0,2%; зубные пасты и спички - на 0,1%. Снизились цены на стиральный порошок - на 0,2%, туалетное мыло - на 0,1%. Телевизоры на неделе с 1 по 7 октября подорожали на 0,2%, электропылесосы и смартфоны подешевели – на 0,45% и 0,34% соответственно. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранного - выросла на 0,6%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%. Перелет в салоне экономического класса подорожал на 1,7%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на все лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, поливитамины подорожали на 1,9%, противовирусный "Эргоферон" и мазь "Левомеколь" - на 1%, анальгин и валидол - на 0,8%, препарат "Нимесулид" - на 0,5%, средство от кашля "Ренгалин" и аллохол - на 0,4%, корвалол - на 0,2%, комбинированные анальгетики - на 0,1%.
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россия, росстат, инфляция в россии, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, РОССТАТ, инфляция в России, экономика РФ
19:04 09.10.2024 (обновлено: 19:05 09.10.2024)
 
Росстат зафиксировал снижение уровня инфляции за неделю

Росстат: инфляция в РФ на неделе с 1 по 7 октября замедлилась до 0,14%

© fotolia.com / Africa StudioПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 1 по 7 октября замедлилась до 0,14% с 0,19% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,87%, следует из публикации Росстата.
"За период с 1 по 7 октября 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,14%, с начала октября – 100,14%, с начала года – 105,87%", - говорится в документе.
Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось и в среднем составило 1,2% после 0,7% на прошлой отчетной неделе. В частности, морковь подешевела на 2,6%, капуста и яблоки - на 2,5%, свекла - на 1,8%, лук - на 1,6%, картофель - на 1,2%, помидоры - на 0,8%. Выросла цена на бананы - на 0,7% и огурцы - на 0,5%.
На неделе с 1 по 7 октября подорожали: сливочное масло - на 1,6%, пастеризованное молоко - на 1%, сметана - на 0,8%, сыры - на 0,7%, творог и ржаной хлеб - на 0,6%; маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшеничный хлеб - на 0,5%; вареные колбасы, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, подсолнечное масло и соль - на 0,4%; говядина, баранина, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, гречка и пшено - на 0,3%; полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба, печенье - на 0,2%; яйца, мука, рис и чай - на 0,1%.
Подешевели: сахар - на 0,9%, мясо кур - на 0,4%, овощные консервы для детского питания - на 0,3%, свинина - на 0,2%, макаронные изделия и вермишель - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на детские подгузники - на 0,6%, зубные щетки - на 0,3%; пеленки для новорожденных, сухие корма для домашних животных, хозяйственное мыло - на 0,2%; зубные пасты и спички - на 0,1%. Снизились цены на стиральный порошок - на 0,2%, туалетное мыло - на 0,1%.
Телевизоры на неделе с 1 по 7 октября подорожали на 0,2%, электропылесосы и смартфоны подешевели – на 0,45% и 0,34% соответственно. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранного - выросла на 0,6%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%. Перелет в салоне экономического класса подорожал на 1,7%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на все лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, поливитамины подорожали на 1,9%, противовирусный "Эргоферон" и мазь "Левомеколь" - на 1%, анальгин и валидол - на 0,8%, препарат "Нимесулид" - на 0,5%, средство от кашля "Ренгалин" и аллохол - на 0,4%, корвалол - на 0,2%, комбинированные анальгетики - на 0,1%.
Заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
Заботкин отметил важную деталь в достижении низкой инфляции
7 октября, 14:30
 
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