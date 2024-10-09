https://1prime.ru/20241009/iphone-852069209.html

Эксперт рассказала, что грозит владельцам новых iPhone с серого рынка

Эксперт рассказала, что грозит владельцам новых iPhone с серого рынка - 09.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, что грозит владельцам новых iPhone с серого рынка

Новые модели iPhone, которые можно приобрести на сером рынке, могут не поддерживать сим-карты российских операторов, предупредила руководитель отдела телефонии... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T06:26+0300

2024-10-09T06:26+0300

2024-10-09T06:26+0300

iphone

маркетплейс

проблемы

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Новые модели iPhone, которые можно приобрести на сером рынке, могут не поддерживать сим-карты российских операторов, предупредила руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.Эксперт рассказала, что с такими проблемами могут столкнуться пользователи, которые приобрели устройство в непроверенном магазине или на маркетплейсах. Это связано с тем, что многие модели предназначены для пользования в определенном регионе, а потому могут не полностью поддерживать предустановленные функции на территории России.Голицына также уточнила, что проблема может коснуться владельцев мобильных устройств из Индии или европейских стран. Именно поэтому, добавила эксперт, ритейлеры должны проводить качественную проверку на совместимость товара с российскими сервисами перед его продажей.Покупателям также стоит обратить внимание на состояние телефона при его покупке. Зачастую на сером рынке можно столкнуться с продажей поддельных или восстановленных устройств, которые не отличаются высокой производительностью и качеством работы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

iphone, маркетплейс, проблемы