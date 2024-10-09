https://1prime.ru/20241009/ipoteka-852069893.html

СМИ: эксперт научила, как не переплатить за ипотечный кредит

СМИ: эксперт научила, как не переплатить за ипотечный кредит - 09.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: эксперт научила, как не переплатить за ипотечный кредит

Количество договоров, заключенных россиянами по рыночной ипотеке, значительно сократилось. Для сохранения маржи многие крупные банки вынуждены вводить... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T07:38+0300

2024-10-09T07:38+0300

2024-10-09T07:38+0300

ипотека

льготная ипотека

банки

россия

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Количество договоров, заключенных россиянами по рыночной ипотеке, значительно сократилось. Для сохранения маржи многие крупные банки вынуждены вводить дополнительные комиссии, а небольшие банковские организации и вовсе отказываться от ипотечного кредитования. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала изданию "Аргументы и факты", на что стоит обратить внимание при подписании договора, чтобы избежать переплат.Эксперт обратила внимание на возможности банков изменить размер процента по ипотеке. Она подчеркнула, что в случае, когда договор не предусматривает внесение изменений в одностороннем порядке, банк не сможет повлиять на увеличение процента. Однако, предупредила Казанцева, изменения могут быть внесены в судебном порядке при серьезных нарушениях со стороны заемщика.Так, банк может поднять процент, если его клиент отказывается от обязательного для ипотечного кредита договора страхования, не совершает своевременных выплат или не выполняет прописанные в договоре условия.Эксперт также отметила, что заемщикам стоит внимательно подходить даже к льготной ипотеке. "Важно не упустить такой момент как определение размера процента, если он указан не конкретной цифрой, а формулой для расчета", - подчеркнула Казанцева.

https://1prime.ru/20241007/ipoteka-852027735.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, льготная ипотека, банки, россия