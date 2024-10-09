https://1prime.ru/20241009/kharris-852078494.html

"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи

"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи

Действующий вице-президент Штатов и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис назвала венгерского премьера Венгрии Виктора Орбана,... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T13:57+0300

2024-10-09T13:57+0300

2024-10-09T13:57+0300

политика

камала харрис

си цзиньпин

ким чен ын

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40d8d057eb2987de32a7a8880c4f15cd.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Действующий вице-президент Штатов и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис назвала венгерского премьера Венгрии Виктора Орбана, китайского главу Си Цзиньпина, а также лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "диктаторами" и "убийцами". Об этом она заявила в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News. В ходе обсуждения ведущий программы обратил внимание, что Дональд Трамп регулярно делает акцент на своих хороших взаимоотношениях с указанными политическими лидерами.Харрис, в свою очередь, дала им жесткую оценку: "диктаторы, автократы и те, кого отлично описывают словом "убийцы". Она также подчеркнула, что республиканец и сам стремится к такой же репутации.

https://1prime.ru/20241009/gegemoniya-852076730.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камала харрис, си цзиньпин, ким чен ын, виктор орбан