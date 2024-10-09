https://1prime.ru/20241009/kharris-852078494.html
"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи
"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи
Действующий вице-президент Штатов и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис назвала венгерского премьера Венгрии Виктора Орбана,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T13:57+0300
2024-10-09T13:57+0300
2024-10-09T13:57+0300
политика
камала харрис
си цзиньпин
ким чен ын
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40d8d057eb2987de32a7a8880c4f15cd.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Действующий вице-президент Штатов и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис назвала венгерского премьера Венгрии Виктора Орбана, китайского главу Си Цзиньпина, а также лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "диктаторами" и "убийцами". Об этом она заявила в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News. В ходе обсуждения ведущий программы обратил внимание, что Дональд Трамп регулярно делает акцент на своих хороших взаимоотношениях с указанными политическими лидерами.Харрис, в свою очередь, дала им жесткую оценку: "диктаторы, автократы и те, кого отлично описывают словом "убийцы". Она также подчеркнула, что республиканец и сам стремится к такой же репутации.
https://1prime.ru/20241009/gegemoniya-852076730.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_d24e7e748c373bc3cad7312bee664449.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, си цзиньпин, ким чен ын, виктор орбан
Политика, Камала Харрис, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Виктор Орбан
"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи
Харрис оскорбила Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, назвав "диктаторами" и "убийцами"
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Действующий вице-президент Штатов и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис назвала венгерского премьера Венгрии Виктора Орбана, китайского главу Си Цзиньпина, а также лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "диктаторами" и "убийцами".
Об этом она заявила в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News. В ходе обсуждения ведущий программы обратил внимание, что Дональд Трамп регулярно делает акцент на своих хороших взаимоотношениях с указанными политическими лидерами.
Харрис, в свою очередь, дала им жесткую оценку: "диктаторы, автократы и те, кого отлично описывают словом "убийцы". Она также подчеркнула, что республиканец и сам стремится к такой же репутации.
"Поворотный момент". Благодаря Украине западная гегемония уходит в прошлое