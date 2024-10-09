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"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи - 09.10.2024, ПРАЙМ
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"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи
"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи
Действующий вице-президент Штатов и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис назвала венгерского премьера Венгрии Виктора Орбана,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T13:57+0300
2024-10-09T13:57+0300
политика
камала харрис
си цзиньпин
ким чен ын
виктор орбан
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Действующий вице-президент Штатов и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис назвала венгерского премьера Венгрии Виктора Орбана, китайского главу Си Цзиньпина, а также лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "диктаторами" и "убийцами". Об этом она заявила в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News. В ходе обсуждения ведущий программы обратил внимание, что Дональд Трамп регулярно делает акцент на своих хороших взаимоотношениях с указанными политическими лидерами.Харрис, в свою очередь, дала им жесткую оценку: "диктаторы, автократы и те, кого отлично описывают словом "убийцы". Она также подчеркнула, что республиканец и сам стремится к такой же репутации.
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камала харрис, си цзиньпин, ким чен ын, виктор орбан
Политика, Камала Харрис, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Виктор Орбан
13:57 09.10.2024
 
"Диктаторы" и "убийцы": Харрис прошлась по лидерам Китая и Северной Кореи

Харрис оскорбила Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, назвав "диктаторами" и "убийцами"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Действующий вице-президент Штатов и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис назвала венгерского премьера Венгрии Виктора Орбана, китайского главу Си Цзиньпина, а также лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "диктаторами" и "убийцами".
Об этом она заявила в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News. В ходе обсуждения ведущий программы обратил внимание, что Дональд Трамп регулярно делает акцент на своих хороших взаимоотношениях с указанными политическими лидерами.
Харрис, в свою очередь, дала им жесткую оценку: "диктаторы, автократы и те, кого отлично описывают словом "убийцы". Она также подчеркнула, что республиканец и сам стремится к такой же репутации.
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12:46
 
ПолитикаКамала ХаррисСи ЦзиньпинКим Чен ЫнВиктор Орбан
 
 
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