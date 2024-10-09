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Россия планирует увеличить поставки химической продукции в Малайзию
Россия планирует увеличить поставки химической продукции в Малайзию - 09.10.2024, ПРАЙМ
Россия планирует увеличить поставки химической продукции в Малайзию
Россия планирует увеличить поставки продукции химической промышленности, прежде всего удобрений, в Малайзию – работать над этим стороны договорились в ходе... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T15:37+0300
2024-10-09T15:37+0300
2024-10-09T15:37+0300
экономика
россия
малайзия
химическая промышленность
экспорт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить поставки продукции химической промышленности, прежде всего удобрений, в Малайзию – работать над этим стороны договорились в ходе третьего заседания российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, сообщил ее сопредседатель, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "Договорились работать над увеличением поставок в Малайзию продукции химической промышленности, прежде всего удобрений, которые имеют большое значение для развития такой важной отрасли малайзийской экономики, как производство пальмового масла", - сказал Фальков журналистам. Он отметил хорошие результаты сотрудничества в области сельского хозяйства. "В дополнение к молочной продукции согласованы сертификаты на экспорт говядины в мае этого года в Малайзию. До конца ноября этого года ожидаем согласования сертификатов на экспорт мяса птицы", - сказал Фальков. Также, по словам главы Минобрнауки, идет работа над совершенствованием сертификации "халяль". "Здесь мы очень активно продвигаемся, и работа будет до конца года соответствующим образом завершена", - добавил он.
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россия, малайзия, химическая промышленность, экспорт
Экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, химическая промышленность, экспорт
Россия планирует увеличить поставки химической продукции в Малайзию
Фальков: Россия намерена нарастить поставки продукции химпрома в Малайзию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить поставки продукции химической промышленности, прежде всего удобрений, в Малайзию – работать над этим стороны договорились в ходе третьего заседания российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, сообщил ее сопредседатель, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Договорились работать над увеличением поставок в Малайзию продукции химической промышленности, прежде всего удобрений, которые имеют большое значение для развития такой важной отрасли малайзийской экономики, как производство пальмового масла", - сказал Фальков журналистам.
Он отметил хорошие результаты сотрудничества в области сельского хозяйства. "В дополнение к молочной продукции согласованы сертификаты на экспорт говядины в мае этого года в Малайзию. До конца ноября этого года ожидаем согласования сертификатов на экспорт мяса птицы", - сказал Фальков.
Также, по словам главы Минобрнауки, идет работа над совершенствованием сертификации "халяль". "Здесь мы очень активно продвигаемся, и работа будет до конца года соответствующим образом завершена", - добавил он.
Китай нарастил импорт российских удобрений до рекордного объема