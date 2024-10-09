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"Причин нет". Запад задумался, как расколоть российско-китайский альянс - 09.10.2024, ПРАЙМ
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"Причин нет". Запад задумался, как расколоть российско-китайский альянс
"Причин нет". Запад задумался, как расколоть российско-китайский альянс - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Причин нет". Запад задумался, как расколоть российско-китайский альянс
Китайско-российский альянс становится сильнее, и нет оснований для его ослабления, говорится в материале издания Foreign Policy. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T11:32+0300
2024-10-09T11:32+0300
политика
россия
китай
запад
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Китайско-российский альянс становится сильнее, и нет оснований для его ослабления, говорится в материале издания Foreign Policy."Китайско-российское партнерство гораздо теснее китайско-советского, и никаких причин для раскола в ближайшее время нет", - отметил автор публикации.В статье заметили, что Китай и Россия сблизились после начала российской спецоперации в Украине, где экономическая и технологическая поддержка Китая сыграла решающую роль. Однако взаимное недоверие между двумя странами все еще существует, и неясно, как Москва чувствует себя в отношениях с Китаем.Некоторые западные стратеги надеются, что разногласия между Китаем и Россией приведут к повторению исторического раскола между Китаем и Советским Союзом в 1960-х и 1970-х годах. Ось Пекин-Москва сегодня гораздо сильнее, чем в прошлом, и этот альянс имеет прочные связи и влияние в нескольких областях, включая геополитику, экономику, идеологию, лидерство и двусторонние институты.Современная Россия тесно связана с Китаем и получает сильную поддержку от него. США удалось использовать "китайскую карту" против СССР благодаря расколу между Китаем и Советским Союзом. Однако современному альянсу Пекин-Москва не грозит подобный раскол, заключили в издании.
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китай
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россия, китай, запад
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЗАПАД
11:32 09.10.2024
 
"Причин нет". Запад задумался, как расколоть российско-китайский альянс

FP: попытки Запада вбить клин между Россией и Китаем обречены на провал

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПоднятие российского флага в Шанхае
Поднятие российского флага в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Китайско-российский альянс становится сильнее, и нет оснований для его ослабления, говорится в материале издания Foreign Policy.
"Китайско-российское партнерство гораздо теснее китайско-советского, и никаких причин для раскола в ближайшее время нет", - отметил автор публикации.
В статье заметили, что Китай и Россия сблизились после начала российской спецоперации в Украине, где экономическая и технологическая поддержка Китая сыграла решающую роль. Однако взаимное недоверие между двумя странами все еще существует, и неясно, как Москва чувствует себя в отношениях с Китаем.
Некоторые западные стратеги надеются, что разногласия между Китаем и Россией приведут к повторению исторического раскола между Китаем и Советским Союзом в 1960-х и 1970-х годах. Ось Пекин-Москва сегодня гораздо сильнее, чем в прошлом, и этот альянс имеет прочные связи и влияние в нескольких областях, включая геополитику, экономику, идеологию, лидерство и двусторонние институты.
Современная Россия тесно связана с Китаем и получает сильную поддержку от него. США удалось использовать "китайскую карту" против СССР благодаря расколу между Китаем и Советским Союзом. Однако современному альянсу Пекин-Москва не грозит подобный раскол, заключили в издании.
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