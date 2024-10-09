https://1prime.ru/20241009/kitay-852075404.html

"Причин нет". Запад задумался, как расколоть российско-китайский альянс

"Причин нет". Запад задумался, как расколоть российско-китайский альянс - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Причин нет". Запад задумался, как расколоть российско-китайский альянс

Китайско-российский альянс становится сильнее, и нет оснований для его ослабления, говорится в материале издания Foreign Policy. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T11:32+0300

2024-10-09T11:32+0300

2024-10-09T11:32+0300

политика

россия

китай

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/76505/35/765053520_0:85:1500:929_1920x0_80_0_0_08103baea2cb95c3abcb2cb883176595.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Китайско-российский альянс становится сильнее, и нет оснований для его ослабления, говорится в материале издания Foreign Policy."Китайско-российское партнерство гораздо теснее китайско-советского, и никаких причин для раскола в ближайшее время нет", - отметил автор публикации.В статье заметили, что Китай и Россия сблизились после начала российской спецоперации в Украине, где экономическая и технологическая поддержка Китая сыграла решающую роль. Однако взаимное недоверие между двумя странами все еще существует, и неясно, как Москва чувствует себя в отношениях с Китаем.Некоторые западные стратеги надеются, что разногласия между Китаем и Россией приведут к повторению исторического раскола между Китаем и Советским Союзом в 1960-х и 1970-х годах. Ось Пекин-Москва сегодня гораздо сильнее, чем в прошлом, и этот альянс имеет прочные связи и влияние в нескольких областях, включая геополитику, экономику, идеологию, лидерство и двусторонние институты.Современная Россия тесно связана с Китаем и получает сильную поддержку от него. США удалось использовать "китайскую карту" против СССР благодаря расколу между Китаем и Советским Союзом. Однако современному альянсу Пекин-Москва не грозит подобный раскол, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240925/kitay-851786702.html

китай

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, запад