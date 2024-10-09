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В Китае выразили интерес к выходу на российский энергетический рынок - 09.10.2024, ПРАЙМ
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В Китае выразили интерес к выходу на российский энергетический рынок
В Китае выразили интерес к выходу на российский энергетический рынок - 09.10.2024, ПРАЙМ
В Китае выразили интерес к выходу на российский энергетический рынок
Все больше китайских компаний, в том числе энергетических, заинтересованы в выходе на российский рынок, заявил генеральный представитель Китайского комитета... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T15:19+0300
2024-10-09T15:37+0300
энергетика
россия
китай
энергетический рынок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. Все больше китайских компаний, в том числе энергетических, заинтересованы в выходе на российский рынок, заявил генеральный представитель Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) в РФ Гао Ци. "Сейчас все больше и больше китайских компаний, в том числе и энергетических, хотят выходить на российский рынок. Сначала они хотят узнать деловую среду страны и одновременно найти возможности для сотрудничества. Китайские компании хотят найти надежных, мощных партнеров", - сказал он в ходе выступления по ВКС на Петербургском международном газовом форуме. Китайский комитет содействия развитию международной торговли также рассчитывает на установление и укрепление прямых связей с российскими энергетическими предприятиями, добавил Гао Ци. XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
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россия, китай, энергетический рынок
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, энергетический рынок
15:19 09.10.2024 (обновлено: 15:37 09.10.2024)
 
В Китае выразили интерес к выходу на российский энергетический рынок

Гао Ци: энергокомпании из Китая заинтересованы в выходе на российский рынок

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© fotolia.com / Stripped Pixel
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. Все больше китайских компаний, в том числе энергетических, заинтересованы в выходе на российский рынок, заявил генеральный представитель Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) в РФ Гао Ци.
"Сейчас все больше и больше китайских компаний, в том числе и энергетических, хотят выходить на российский рынок. Сначала они хотят узнать деловую среду страны и одновременно найти возможности для сотрудничества. Китайские компании хотят найти надежных, мощных партнеров", - сказал он в ходе выступления по ВКС на Петербургском международном газовом форуме.
Китайский комитет содействия развитию международной торговли также рассчитывает на установление и укрепление прямых связей с российскими энергетическими предприятиями, добавил Гао Ци.
XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
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ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙэнергетический рынок
 
 
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