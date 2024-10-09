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Бразилия поставила в Россию один товар на рекордную сумму в сентябре - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Бразилия поставила в Россию один товар на рекордную сумму в сентябре
Бразилия поставила в Россию один товар на рекордную сумму в сентябре - 09.10.2024, ПРАЙМ
Бразилия поставила в Россию один товар на рекордную сумму в сентябре
Бразилия в сентябре поставила в Россию кофе на рекордную сумму - 27,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T06:15+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Бразилия в сентябре поставила в Россию кофе на рекордную сумму - 27,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, Россия в первый месяц осени ввезла из Бразилии кофейных зерен на 27,7 миллиона долларов - это на треть больше показателя августа и почти вдвое больше, чем годом ранее. Причина увеличения, с одной стороны, рост объемов импорта: за месяц они выросли на 29%, а за год - на 34%, до 6,3 тысячи тонн. Однако сказался и рост цен: средняя цена одной тонны бразильского кофе выросла для России за год на 45%, а за месяц - на 3%, до 439,2 доллара. При этом биржевые цены в мире на арабику увеличились за последний год в 1,9 раза, а на робусту - в 2,2 раза. По итогам сентября Россия осталась десятой среди основных покупателей кофе у Бразилии. Крупнейшими покупателями являются Германия с закупками на 163 миллиона долларов, США со 150 миллионами и Италия со 119 миллионами. В пятерку также входят Бельгия (96 миллионов долларов) и Япония (52 миллиона).
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бразилия, импорт
БРАЗИЛИЯ, импорт
06:15 09.10.2024 (обновлено: 06:16 09.10.2024)
 
Бразилия поставила в Россию один товар на рекордную сумму в сентябре

Бразилия в сентябре поставила в Россию кофе на 27,7 миллиона долларов

© Unsplash/Raphael NogueiraРио-де-Жанейро, Бразилия
Рио-де-Жанейро, Бразилия
© Unsplash/Raphael Nogueira
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Бразилия в сентябре поставила в Россию кофе на рекордную сумму - 27,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, Россия в первый месяц осени ввезла из Бразилии кофейных зерен на 27,7 миллиона долларов - это на треть больше показателя августа и почти вдвое больше, чем годом ранее.
Причина увеличения, с одной стороны, рост объемов импорта: за месяц они выросли на 29%, а за год - на 34%, до 6,3 тысячи тонн.
Однако сказался и рост цен: средняя цена одной тонны бразильского кофе выросла для России за год на 45%, а за месяц - на 3%, до 439,2 доллара. При этом биржевые цены в мире на арабику увеличились за последний год в 1,9 раза, а на робусту - в 2,2 раза.
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По итогам сентября Россия осталась десятой среди основных покупателей кофе у Бразилии. Крупнейшими покупателями являются Германия с закупками на 163 миллиона долларов, США со 150 миллионами и Италия со 119 миллионами. В пятерку также входят Бельгия (96 миллионов долларов) и Япония (52 миллиона).
 
БРАЗИЛИЯимпорт
 
 
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