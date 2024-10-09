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Путин в шутку задал нижегородскому губернатору вопрос о его костюме - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Путин в шутку задал нижегородскому губернатору вопрос о его костюме
Путин в шутку задал нижегородскому губернатору вопрос о его костюме - 09.10.2024, ПРАЙМ
Путин в шутку задал нижегородскому губернатору вопрос о его костюме
Президент РФ Владимир Путин в шутку спросил у главы Нижегородской области Глеба Никитина, из какой такни был произведен его костюм, и остался доволен выбором... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T21:51+0300
2024-10-09T21:51+0300
экономика
россия
владимир путин
костюмы
отечественные товары
ткань
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в шутку спросил у главы Нижегородской области Глеба Никитина, из какой такни был произведен его костюм, и остался доволен выбором губернатора. "Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?" — поинтересовался Путин в ходе запуска новых промышленных объектов в регионах в режиме видеоконференции. Никитин в ответ сказал, что его костюм сшили из ткани отечественного производства. Изделие, "к сожалению, без бирки, но (сшит - ред.) из отечественной ткани, отечественного производства", добавил он. Путин остался доволен выбором Никитина. Российский лидер призвал "стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства, и чтобы это было самого высокого качества".
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россия, владимир путин, костюмы, отечественные товары, ткань
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, костюмы, отечественные товары, Ткань
21:51 09.10.2024
 
Путин в шутку задал нижегородскому губернатору вопрос о его костюме

Путин в шутку спросил Никитина о костюме и остался доволен его выбором

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в шутку спросил у главы Нижегородской области Глеба Никитина, из какой такни был произведен его костюм, и остался доволен выбором губернатора.
"Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?" — поинтересовался Путин в ходе запуска новых промышленных объектов в регионах в режиме видеоконференции.
Никитин в ответ сказал, что его костюм сшили из ткани отечественного производства. Изделие, "к сожалению, без бирки, но (сшит - ред.) из отечественной ткани, отечественного производства", добавил он.
Путин остался доволен выбором Никитина. Российский лидер призвал "стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства, и чтобы это было самого высокого качества".
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
Путин назвал производство ткани перспективным направлением
21:28
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинкостюмыотечественные товарыТкань
 
 
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