https://1prime.ru/20241009/kostyum-852092571.html

Путин в шутку задал нижегородскому губернатору вопрос о его костюме

Путин в шутку задал нижегородскому губернатору вопрос о его костюме - 09.10.2024, ПРАЙМ

Путин в шутку задал нижегородскому губернатору вопрос о его костюме

Президент РФ Владимир Путин в шутку спросил у главы Нижегородской области Глеба Никитина, из какой такни был произведен его костюм, и остался доволен выбором... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T21:51+0300

2024-10-09T21:51+0300

2024-10-09T21:51+0300

экономика

россия

владимир путин

костюмы

отечественные товары

ткань

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в шутку спросил у главы Нижегородской области Глеба Никитина, из какой такни был произведен его костюм, и остался доволен выбором губернатора. "Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?" — поинтересовался Путин в ходе запуска новых промышленных объектов в регионах в режиме видеоконференции. Никитин в ответ сказал, что его костюм сшили из ткани отечественного производства. Изделие, "к сожалению, без бирки, но (сшит - ред.) из отечественной ткани, отечественного производства", добавил он. Путин остался доволен выбором Никитина. Российский лидер призвал "стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства, и чтобы это было самого высокого качества".

https://1prime.ru/20241009/tkan-852092145.html

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россия, владимир путин, костюмы, отечественные товары, ткань