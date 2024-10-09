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Сбербанк нарастил кредитование населения и юрлиц

Сбербанк нарастил кредитование населения и юрлиц - 09.10.2024, ПРАЙМ

Сбербанк нарастил кредитование населения и юрлиц

Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ за сентябрь вырос на 0,9%, корпоративный - на 2,9%, говорится в сообщении банка. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:05+0300

2024-10-09T10:05+0300

2024-10-09T10:10+0300

экономика

сбербанк

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ за сентябрь вырос на 0,9%, корпоративный - на 2,9%, говорится в сообщении банка."Розничный кредитный портфель вырос на 1% за месяц и на 9,6% с начала года (без учета секьюритизации и цессии по автокредитам) до 17,3 триллиона рублей... Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2,9% за месяц (+1,9% без учета валютной переоценки) и превысил 26,6 триллиона рублей", - сообщает банк.Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности на конец сентября составила 2,1%.

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сбербанк