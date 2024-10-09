https://1prime.ru/20241009/krossover-852074940.html
"Грозит выгодой". Эксперты назвали три кроссовера по цене ниже официальной
"Грозит выгодой". Эксперты назвали три кроссовера по цене ниже официальной - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Грозит выгодой". Эксперты назвали три кроссовера по цене ниже официальной
В связи с повышением утильсбора цены на многие автомобили иностранных производителей значительно выросли. Эксперты издания "AUTONEWS" выяснили, какие модели все | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T11:18+0300
2024-10-09T11:18+0300
2024-10-09T11:18+0300
кроссоверы
дилерский центр
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В связи с повышением утильсбора цены на многие автомобили иностранных производителей значительно выросли. Эксперты издания "AUTONEWS" выяснили, какие модели все еще можно приобрести у дилеров по цене даже ниже официальной.Топ возглавляет известный китайский кроссовер Chery Tiggo 4, являющийся самой доступной и компактной версией бренда. Автомобиль с механической коробкой передач можно найти в столичном дилерском центре за 1,9 миллиона рублей.Следующий вариант - белорусский Belgee X50 в базовой комплектации Active доступен для покупки от 2,3 миллиона рублей в московском дилерском центре. В своем оснащении он практически полностью соответствует китайскому Geely Coolray до рестайлинга.Еще один выгодный кроссовер - Omoda C5, стоимость которого с 1 октября выросла в среднем на 30-50 тысяч рублей в зависимости от оснащения. Один из дилеров готов продать компактное авто всего за 2 229 900 рублей, а также предоставить дополнительную скидку или зимнюю резину.
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кроссоверы, дилерский центр
кроссоверы, дилерский центр
"Грозит выгодой". Эксперты назвали три кроссовера по цене ниже официальной
"AUTONEWS": дилеры начали продавать Chery, Haval и Omoda ниже официальных цен
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ.
В связи с повышением утильсбора цены на многие автомобили иностранных производителей значительно выросли. Эксперты издания "AUTONEWS
" выяснили, какие модели все еще можно приобрести у дилеров по цене даже ниже официальной.
Топ возглавляет известный китайский кроссовер Chery Tiggo 4, являющийся самой доступной и компактной версией бренда. Автомобиль с механической коробкой передач можно найти в столичном дилерском центре за 1,9 миллиона рублей.
Следующий вариант - белорусский Belgee X50 в базовой комплектации Active доступен для покупки от 2,3 миллиона рублей в московском дилерском центре. В своем оснащении он практически полностью соответствует китайскому Geely Coolray до рестайлинга.
Еще один выгодный кроссовер - Omoda C5, стоимость которого с 1 октября выросла в среднем на 30-50 тысяч рублей в зависимости от оснащения. Один из дилеров готов продать компактное авто всего за 2 229 900 рублей, а также предоставить дополнительную скидку или зимнюю резину.
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