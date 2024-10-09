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Новак назвал объем льгот по федеральному инвествычету

Новак назвал объем льгот по федеральному инвествычету - 09.10.2024, ПРАЙМ

Новак назвал объем льгот по федеральному инвествычету

Объем льгот по федеральному инвестиционному налоговому вычету ежегодно предусмотрен в размере 150 миллиардов рублей, но в перспективе эта сумма может... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T15:33+0300

2024-10-09T15:33+0300

2024-10-09T15:33+0300

экономика

россия

александр новак

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Объем льгот по федеральному инвестиционному налоговому вычету ежегодно предусмотрен в размере 150 миллиардов рублей, но в перспективе эта сумма может корректироваться, сообщил журналистам вице-премьер России Алексанедр Новак. В среду Новак принял участие в заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей. На совещании были рассмотрены параметры нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", в том числе меры по стимулированию инвестиций. "Мы сегодня подробно обсудили те решения, которые обсуждались ранее в части введения в законодательство федерального инвестиционного вычета. Обо всех параметрах договорились, в ближайшее время выйдет соответствующее постановление правительства РФ по реализации этого стимулирующего эффекта для привлечения инвестиций - в приобретение машин, оборудования, модернизацию", - сказал Новак по итогам встречи с членами РСПП. "Сейчас принято решение о том, что общий объем льгот по данному инструменту ежегодно будет составлять 150 миллиардов рублей, это бессрочный инструмент, это не только на 2025 год. Он может в будущем корректироваться. Сейчас определены пять направлений отраслей, которых это будет касаться", - добавил вице-премьер. По его словам, вычет будет предоставляться автоматически, без рассмотрения конкретных проектов, а также учтен запрос бизнеса по ускоренной амортизации. "Как раз РСПП предлагал не учитывать ускоренную амортизацию, эти решения, тоже мы договорились, приняты. Для бизнеса это хороший стимул будет также дополнительно с тем, чтобы одна льгота на другую не накладывались, обеспечивая возможность использования и той, и другой возможности стимулирования приобретения высокотехнологичного оборудования", - пояснил он. Минэкономразвития в сентябре опубликовало для публичного обсуждения параметры федерального инвестиционного налогового вычета. Согласно опубликованному проекту постановления, российские компании из ряда секторов смогут за 10 лет снизить федеральную часть налога на прибыль на сумму не более половины от своих инвестиций; при этом в год размер вычета не может быть выше 6% объема этих вложений. Вычет можно получить за вложения на создание, приобретение, модернизацию основных средств и нематериальных активов. Правом на него смогут воспользоваться компании, основным видом деятельности которых являются добыча полезных ископаемых; обеспечение электроэнергией, газом и паром; научные исследования и разработки. Также право на вычет получат обрабатывающие производства, гостиницы и предприятия общественного питания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак