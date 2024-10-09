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Лукашенко заявил, что всегда будет стоять на страже общих с РФ интересов
Лукашенко заявил, что всегда будет стоять на страже общих с РФ интересов - 09.10.2024, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что всегда будет стоять на страже общих с РФ интересов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил президента РФ Владимира Путина, что он как глава белорусского государства всегда будет стоять на страже общих... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T15:44+0300
2024-10-09T15:44+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил президента РФ Владимира Путина, что он как глава белорусского государства всегда будет стоять на страже общих интересов двух стран. Об этом он заявил после вручения ему российским лидером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония проходила в Кремле.По словам Лукашенко, "так решено свыше, что успехи и сложности мы делим по-братски" и он, как президент, избранный белорусским народом, всегда будет стоять на страже общих с Россией интересов, многовекового добрососедства и дружбы. Белорусский лидер добавил что более чем трехсотлетняя история ордена Андрея Первозванного, преданность делу многих поколений предков, которые строили и защищали Отечество, обязывают его всеми силами укреплять союз и единство с Россией.Лукашенко отметил, что Минск очень ценит поддержку Москвы и никогда не отворачивался от нее, несмотря на то, что Белоруссию много раз ставили перед выбором.Он также подчеркнул, что Белоруссия является надежным союзником. "Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего... Белорусы никогда россиян не подводили, примите мои заверения, и впредь никогда не подведут", — сказал Лукашенко.Кроме того, он заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир, а Союзное государство успешно развивается.Минск и Москва в течение последних лет смогли значительно укрепить экономические, духовные и культурные связи, которые предки налаживали столетиями, заключил белорусский лидер.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, сотрудничество
Лукашенко заявил, что всегда будет стоять на страже общих с РФ интересов
Лукашенко заверил Путина, что всегда будет стоять на страже общих с РФ интересов
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил президента РФ Владимира Путина, что он как глава белорусского государства всегда будет стоять на страже общих интересов двух стран. Об этом он заявил после вручения ему российским лидером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония проходила в Кремле.
По словам Лукашенко, "так решено свыше, что успехи и сложности мы делим по-братски" и он, как президент, избранный белорусским народом, всегда будет стоять на страже общих с Россией интересов, многовекового добрососедства и дружбы.
Белорусский лидер добавил что более чем трехсотлетняя история ордена Андрея Первозванного, преданность делу многих поколений предков, которые строили и защищали Отечество, обязывают его всеми силами укреплять союз и единство с Россией.
Лукашенко отметил, что Минск очень ценит поддержку Москвы и никогда не отворачивался от нее, несмотря на то, что Белоруссию много раз ставили перед выбором.
Он также подчеркнул, что Белоруссия является надежным союзником. "Я хочу, чтобы в России это знали прежде всего... Белорусы никогда россиян не подводили, примите мои заверения, и впредь никогда не подведут", — сказал Лукашенко.
Кроме того, он заявил, что союз Белоруссии и России стоит в авангарде борьбы за справедливый мир, а Союзное государство успешно развивается.
Минск и Москва в течение последних лет смогли значительно укрепить экономические, духовные и культурные связи, которые предки налаживали столетиями, заключил белорусский лидер.
План Запада по удушению России и Белоруссии провалился, заявил Лукашенко