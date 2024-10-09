https://1prime.ru/20241009/mid-852075787.html

Интерес к теме конфликта на Украине "затухает" в ООН, заявили в МИД

Интерес к теме конфликта на Украине "затухает" в ООН, заявили в МИД - 09.10.2024, ПРАЙМ

Интерес к теме конфликта на Украине "затухает" в ООН, заявили в МИД

Тема конфликта на Украине постепенно теряет актуальность в ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T11:51+0300

2024-10-09T11:51+0300

2024-10-09T11:51+0300

политика

россия

украина

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84088/52/840885258_0:147:2811:1728_1920x0_80_0_0_b00cd4f61b18d70d36762bfdeac129f0.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Тема конфликта на Украине постепенно теряет актуальность в ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин."Украина - затухающая тема. Мы не услышали ничего нового в отношении украинского сюжета. Там был Владимир Зеленский", - сказал дипломат.По словам замглавы МИД России, встречи и форумы с участием президента Украины Владимира Зеленского и других участников не принесли новых результатов или реального желания решить проблему. Он также добавил, что западные страны выдвигают только ультимативные требования к России, не представляя реальных решений.Вершинин пришел к выводу, что интерес к проблеме украинского конфликта угасает и западные страны используют этот вопрос для своих корыстных целей.

https://1prime.ru/20241008/ukraina-852041903.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, мид