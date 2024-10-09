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Интерес к теме конфликта на Украине "затухает" в ООН, заявили в МИД - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Интерес к теме конфликта на Украине "затухает" в ООН, заявили в МИД
Интерес к теме конфликта на Украине "затухает" в ООН, заявили в МИД - 09.10.2024, ПРАЙМ
Интерес к теме конфликта на Украине "затухает" в ООН, заявили в МИД
Тема конфликта на Украине постепенно теряет актуальность в ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T11:51+0300
2024-10-09T11:51+0300
политика
россия
украина
мид
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Тема конфликта на Украине постепенно теряет актуальность в ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин."Украина - затухающая тема. Мы не услышали ничего нового в отношении украинского сюжета. Там был Владимир Зеленский", - сказал дипломат.По словам замглавы МИД России, встречи и форумы с участием президента Украины Владимира Зеленского и других участников не принесли новых результатов или реального желания решить проблему. Он также добавил, что западные страны выдвигают только ультимативные требования к России, не представляя реальных решений.Вершинин пришел к выводу, что интерес к проблеме украинского конфликта угасает и западные страны используют этот вопрос для своих корыстных целей.
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россия, украина, мид
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МИД
11:51 09.10.2024
 
Интерес к теме конфликта на Украине "затухает" в ООН, заявили в МИД

Вершинин: интерес к теме конфликта на Украине постепенно "затухает" в ООН

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Тема конфликта на Украине постепенно теряет актуальность в ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
"Украина - затухающая тема. Мы не услышали ничего нового в отношении украинского сюжета. Там был Владимир Зеленский", - сказал дипломат.
По словам замглавы МИД России, встречи и форумы с участием президента Украины Владимира Зеленского и других участников не принесли новых результатов или реального желания решить проблему. Он также добавил, что западные страны выдвигают только ультимативные требования к России, не представляя реальных решений.
Вершинин пришел к выводу, что интерес к проблеме украинского конфликта угасает и западные страны используют этот вопрос для своих корыстных целей.
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