https://1prime.ru/20241009/minfin-852085838.html

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 29024

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 29024 - 09.10.2024, ПРАЙМ

Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 29024

Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T17:32+0300

2024-10-09T17:32+0300

2024-10-09T17:32+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минфин России признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении министерства. "Аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29024RMFS девятого октября 2024 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - сказано в сообщении.Кроме того, Минфин разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года на 5,001 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 44,11 миллиарда, говорится в сообщении министерства.Цена отсечения составила 93,55% от номинала, средневзвешенная цена - 93,5501% от номинала.

https://1prime.ru/20241008/banki-852057607.html

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