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Минтранс разъяснил положения нового законопроекта для самозанятых таксистов

Минтранс разъяснил положения нового законопроекта для самозанятых таксистов - 09.10.2024, ПРАЙМ

Минтранс разъяснил положения нового законопроекта для самозанятых таксистов

Минтранс РФ объяснил, что изменения в КоАП РФ, которые разрабатываются на площадке Государственной Думы с 2019 года, предусматривают введение ответственности... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:00+0300

2024-10-09T16:00+0300

2024-10-09T16:00+0300

экономика

россия

такси

самозанятые

минтранс рф

законопроект

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ объяснил, что изменения в КоАП РФ, которые разрабатываются на площадке Государственной Думы с 2019 года, предусматривают введение ответственности службы заказа легкового такси, при этом самозанятые таксисты с разрешением на перевозку пассажиров не должны заключать трудовой договор с таксопарками, им необходимо заключить договор со службой заказа легкового такси и работать через нее. При этом новых требований к службам заказа и перевозчикам такси не разрабатывается, подчеркнули в министерстве транспорта. "Изменения в КоАП, предусматривающие введение ответственности службы заказа легкового такси (раньше такой ответственности не было) и ответственности перевозчика за нарушение обязательных требований, предусмотренных Законом о такси, разрабатываются на площадке Государственной Думы с 2019 года. Самозанятый водитель, имеющий разрешение на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров такси, является самостоятельным перевозчиком, и не должен заключать трудовой договор с таксопарком. Его обязанность – заключить договор со службой заказа легкового такси (или таксопарком, если у него есть право осуществления деятельности службы заказа такси) и работать через нее", - пояснили в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что данное требование необходимо для легализации деятельности и соблюдения безопасности перевозок. Однако это не является трудовым договором, а представляет собой гражданско-правовые отношения. В случае если водитель не зарегистрирован как самозанятый, для работы он должен заключить трудовой договор со службой заказа такси или таксопарком, которые имеют разрешение на деятельность по перевозкам такси. "Ответственность для службы заказа легкового такси (таксопарка) наступит в том случае, если к работе будет допущен водитель, не являющийся самозанятым, с которым не заключен трудовой договор. Обращаем внимание, что это общее правило, предусмотренное Трудовым кодексом. Таким образом для самозанятых водителей, имеющих разрешение на перевозки, ничего не меняется", - добавили в Минтрансе. Ранее ведомство сообщало РИА Новости, что Минтранс РФ не ведет разработку норм, ограничивающих возможности самозанятых таксистов и предусматривающих дополнительные обязанности для таксопарков.

https://1prime.ru/20241008/taksi-852047369.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, такси, самозанятые, минтранс рф, законопроект