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Промсвязьбанк предупредил о схеме мошенничества с воздействием на детей - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Промсвязьбанк предупредил о схеме мошенничества с воздействием на детей
Промсвязьбанк предупредил о схеме мошенничества с воздействием на детей - 09.10.2024, ПРАЙМ
Промсвязьбанк предупредил о схеме мошенничества с воздействием на детей
Мошенничество, при котором злоумышленники пытаются воздействовать на детей с целью получения финансовой информации родителей, распространяется в новых регионах... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:43+0300
2024-10-09T10:43+0300
мошенничество
россия
псб
новые регионы
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мошенничество, при котором злоумышленники пытаются воздействовать на детей с целью получения финансовой информации родителей, распространяется в новых регионах РФ, сообщила пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ). "В новых регионах России получает распространение еще один вид финансового мошенничества – теперь злоумышленники пытаются воздействовать на детей. Они связываются с ребятами по телефону или в мессенджерах и, представляясь сотрудниками банков или государственных органов, под различными предлогами выманивают персональные данные родителей или их личную финансовую информацию", - говорится в сообщении кредитной организации. Мошенники, как обращает внимание банк, вводят детей в заблуждение разными способами. Ребенка могут запугивать, утверждая, что со счета мамы или папы идет незаконное списание денег и чтобы это остановить, нужно срочно прислать паспортные данные родителей, номер карты и код, расположенный на ее обратной стороне. Также среди уловок преступников – сообщить ребенку, что он стал победителем конкурса или лотереи, а для "получения выигрыша" в форме, ссылку на которую ему присылают мошенники, нужно внести данные банковской карты одного из родителей и код из сообщения, поступившего на телефон владельца карты. Если ребенок попадется на уловку, деньги с родительской карты будут моментально списаны. ПСБ призывает родителей быть бдительными и предупредить детей об опасности перехода по незнакомым ссылкам и разговоров на тему финансов с посторонними людьми. Банк подчеркивает, что ребенок не всегда может распознать манипуляции и противостоять им. Поэтому ему нужно объяснить: как только собеседник, кем бы он ни представился, начинает говорить о списании средств или о каких-либо выигрышах, а также пытается выяснить данные банковской карты, паспорта, логин и пароль от входа в банковское приложение, нужно прекратить разговор и сообщить о нем родителям.
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россия, псб, новые регионы
Мошенничество, РОССИЯ, ПСБ, новые регионы
10:43 09.10.2024
 
Промсвязьбанк предупредил о схеме мошенничества с воздействием на детей

ПСБ: мошенничество с воздействием на детей распространяется в новых регионах РФ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мошенничество, при котором злоумышленники пытаются воздействовать на детей с целью получения финансовой информации родителей, распространяется в новых регионах РФ, сообщила пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ).
"В новых регионах России получает распространение еще один вид финансового мошенничества – теперь злоумышленники пытаются воздействовать на детей. Они связываются с ребятами по телефону или в мессенджерах и, представляясь сотрудниками банков или государственных органов, под различными предлогами выманивают персональные данные родителей или их личную финансовую информацию", - говорится в сообщении кредитной организации.
Мошенники, как обращает внимание банк, вводят детей в заблуждение разными способами. Ребенка могут запугивать, утверждая, что со счета мамы или папы идет незаконное списание денег и чтобы это остановить, нужно срочно прислать паспортные данные родителей, номер карты и код, расположенный на ее обратной стороне.
Также среди уловок преступников – сообщить ребенку, что он стал победителем конкурса или лотереи, а для "получения выигрыша" в форме, ссылку на которую ему присылают мошенники, нужно внести данные банковской карты одного из родителей и код из сообщения, поступившего на телефон владельца карты. Если ребенок попадется на уловку, деньги с родительской карты будут моментально списаны.
ПСБ призывает родителей быть бдительными и предупредить детей об опасности перехода по незнакомым ссылкам и разговоров на тему финансов с посторонними людьми. Банк подчеркивает, что ребенок не всегда может распознать манипуляции и противостоять им. Поэтому ему нужно объяснить: как только собеседник, кем бы он ни представился, начинает говорить о списании средств или о каких-либо выигрышах, а также пытается выяснить данные банковской карты, паспорта, логин и пароль от входа в банковское приложение, нужно прекратить разговор и сообщить о нем родителям.
 
МошенничествоРОССИЯПСБновые регионы
 
 
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