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В Турции предупредили о схемах мошенников с банковскими переводами
В Турции предупредили о схемах мошенников с банковскими переводами - 09.10.2024, ПРАЙМ
В Турции предупредили о схемах мошенников с банковскими переводами
Ряд турецких экспортеров столкнулся с мошенниками, предлагающими в социальных сетях услуги по переводу денег из России в Турцию на фоне имеющихся банковских... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T07:18+0300
2024-10-09T07:18+0300
2024-10-09T07:18+0300
мошенничество
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банковские переводы
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АНКАРА, 9 окт – ПРАЙМ. Ряд турецких экспортеров столкнулся с мошенниками, предлагающими в социальных сетях услуги по переводу денег из России в Турцию на фоне имеющихся банковских проблем, бизнесмены обратились в правоохранительные органы, сообщил РИА Новости один из таких экспортеров, чуть не ставший жертвой финансовых махинаций. С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Как заявлял РИА Новости представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank, проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета. "В последнее время в социальных сетях на русском языке появляются объявления о содействии в переводе денег между Турцией и Россией. Ряд экспортеров, в том числе и я, связались с ними и даже уже были готовы сообщить российским партнерам о том, что нашли способ бесперебойного получения оплаты за товар. Один из наших коллег решил проверить предложенный ими механизм через знакомых в одном из госбанков Турции. Выяснилось, что нас пытались обмануть ранее заявившиеся о себе мошенники, вообще не имеющие отношения к России", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что они обратились в правоохранительные органы. В турецком госбанке Ziraat РИА Новости заявили, что аккаунты мошенников в соцсетях рекламируют акции и специальные предложения по банковским продуктам от имени банков. "Да, мы знакомы с этой ситуацией. Просим наших клиентов не отправлять свою личную информацию по телефону, в мессенджерах или по электронной почте, не переходить по различным подозрительным ссылкам и не верить тому, что говорят по телефону незнакомые люди, советуем перезвонить в банк и уточнить информацию у специалиста", - сказали в финансовом учреждении. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
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турция, россия, банковские переводы, запад
Мошенничество, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, банковские переводы, ЗАПАД
В Турции предупредили о схемах мошенников с банковскими переводами
Мошенники активизировались из-за проблем с переводом денег между РФ и Турцией
АНКАРА, 9 окт – ПРАЙМ. Ряд турецких экспортеров столкнулся с мошенниками, предлагающими в социальных сетях услуги по переводу денег из России в Турцию на фоне имеющихся банковских проблем, бизнесмены обратились в правоохранительные органы, сообщил РИА Новости один из таких экспортеров, чуть не ставший жертвой финансовых махинаций.
С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. По словам источника РИА Новости, проблема отчасти связана с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Как заявлял РИА Новости представитель крупнейшего турецкого частного банка Denizbank, проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией всё ещё в силе, при этом граждане России могут открывать рублёвые счета.
"В последнее время в социальных сетях на русском языке появляются объявления о содействии в переводе денег между Турцией и Россией. Ряд экспортеров, в том числе и я, связались с ними и даже уже были готовы сообщить российским партнерам о том, что нашли способ бесперебойного получения оплаты за товар. Один из наших коллег решил проверить предложенный ими механизм через знакомых в одном из госбанков Турции. Выяснилось, что нас пытались обмануть ранее заявившиеся о себе мошенники, вообще не имеющие отношения к России", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что они обратились в правоохранительные органы.
В турецком госбанке Ziraat РИА Новости заявили, что аккаунты мошенников в соцсетях рекламируют акции и специальные предложения по банковским продуктам от имени банков.
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"Да, мы знакомы с этой ситуацией. Просим наших клиентов не отправлять свою личную информацию по телефону, в мессенджерах или по электронной почте, не переходить по различным подозрительным ссылкам и не верить тому, что говорят по телефону незнакомые люди, советуем перезвонить в банк и уточнить информацию у специалиста", - сказали в финансовом учреждении.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платёжных переводов из РФ в Турцию остаётся напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель госбанка Ziraat в Анкаре.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.