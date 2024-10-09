https://1prime.ru/20241009/moshenniki-852064259.html

Вы не поверите: новые схемы мошенников, действующих от лица спецслужб

Вы не поверите: новые схемы мошенников, действующих от лица спецслужб - 09.10.2024, ПРАЙМ

Вы не поверите: новые схемы мошенников, действующих от лица спецслужб

Мошенники изобретают все более тщательные и правдоподобные схемы, заставляющие расстаться с деньгами даже самых скептически настроенных граждан, рассказал... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T02:02+0300

2024-10-09T02:02+0300

2024-10-09T02:02+0300

эксклюзив

мошенники

спецслужбы

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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мошенники изобретают все более тщательные и правдоподобные схемы, заставляющие расстаться с деньгами даже самых скептически настроенных граждан, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Одна из “новинок” от аферистов - схема с участием якобы "сотрудника ФСБ", который сообщает, что группа работников банка, в котором находятся счета гражданина, занимается воровством денежных средств клиентов. “Используя информацию из похищенных баз данных, мошенники знают многое о потенциальной жертве: информацию о состоянии здоровья, недвижимости, наличии родственников, способных противодействовать обману и т.д”, - предупредил он.В подтверждение слов, "сотрудник ФСБ" включает потенциальной жертве "материалы прослушки", где два статиста изображают из себя руководителя отделения банка и оператора."В разговоре они называют жертву по фамилии, имени и отчеству, сетуют, что уже третий день пытаются снять деньги, но пока не получается. В завершении разговора, "руководитель отделения" дает поручение "оператору" продолжить усилия по обману", - рассказывает Соловьев.И действительно, через некоторое время жертве поступает звонок из "банка". На том конце трубки "сотрудник" представляется и информирует, что кто-то пытается взять кредит от его имени.И тут, в сознании человека, пазл складывается. Ведь ему только что бдительный "сотрудник ФСБ" дал прослушать разговор злоумышленников о нем. И вот, подтверждение этих слов.Но все дело в том, что спектакль разыгрывается из мошеннического колл-центра. Далее человека заставляют уже осознанно помогать "выявить негодяев", для чего надо сохранять полную конфиденциальность и тайну следствия.При этом, его средства, конечно же, в целях сохранности, необходимо в полном объеме перевести на специальный, защищенный счет в ЦБ.А чтобы "уж точно засадить за решетку преступную группу", надо взять кредиты, которые в последний момент перевести не мошенникам, а все на тот же защищенный счет. Исход игры понятен – потеря всех средств и огромные долги."При этом поражает, с какой убедительностью действуют негодяи. Они с первых секунд общения достигают практически полного вовлечения жертвы в свою схему. Это говорит о том, что в своей деятельности они используют не только методы простого обмана и убеждения, но тонкие психологические приемы, в том числе НЛП", - говорит Соловьев.Отсюда только один вывод – не разговаривать с незнакомыми людьми и не подходить к незнакомым номерам. "Совсем и никогда", - заключил он

https://1prime.ru/20241002/skhema-851905045.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, мошенники, спецслужбы