https://1prime.ru/20241009/moshenniki-852064259.html
Вы не поверите: новые схемы мошенников, действующих от лица спецслужб
Вы не поверите: новые схемы мошенников, действующих от лица спецслужб - 09.10.2024, ПРАЙМ
Вы не поверите: новые схемы мошенников, действующих от лица спецслужб
Мошенники изобретают все более тщательные и правдоподобные схемы, заставляющие расстаться с деньгами даже самых скептически настроенных граждан, рассказал... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T02:02+0300
2024-10-09T02:02+0300
2024-10-09T02:02+0300
эксклюзив
мошенники
спецслужбы
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МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мошенники изобретают все более тщательные и правдоподобные схемы, заставляющие расстаться с деньгами даже самых скептически настроенных граждан, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Одна из “новинок” от аферистов - схема с участием якобы "сотрудника ФСБ", который сообщает, что группа работников банка, в котором находятся счета гражданина, занимается воровством денежных средств клиентов. “Используя информацию из похищенных баз данных, мошенники знают многое о потенциальной жертве: информацию о состоянии здоровья, недвижимости, наличии родственников, способных противодействовать обману и т.д”, - предупредил он.В подтверждение слов, "сотрудник ФСБ" включает потенциальной жертве "материалы прослушки", где два статиста изображают из себя руководителя отделения банка и оператора."В разговоре они называют жертву по фамилии, имени и отчеству, сетуют, что уже третий день пытаются снять деньги, но пока не получается. В завершении разговора, "руководитель отделения" дает поручение "оператору" продолжить усилия по обману", - рассказывает Соловьев.И действительно, через некоторое время жертве поступает звонок из "банка". На том конце трубки "сотрудник" представляется и информирует, что кто-то пытается взять кредит от его имени.И тут, в сознании человека, пазл складывается. Ведь ему только что бдительный "сотрудник ФСБ" дал прослушать разговор злоумышленников о нем. И вот, подтверждение этих слов.Но все дело в том, что спектакль разыгрывается из мошеннического колл-центра. Далее человека заставляют уже осознанно помогать "выявить негодяев", для чего надо сохранять полную конфиденциальность и тайну следствия.При этом, его средства, конечно же, в целях сохранности, необходимо в полном объеме перевести на специальный, защищенный счет в ЦБ.А чтобы "уж точно засадить за решетку преступную группу", надо взять кредиты, которые в последний момент перевести не мошенникам, а все на тот же защищенный счет. Исход игры понятен – потеря всех средств и огромные долги."При этом поражает, с какой убедительностью действуют негодяи. Они с первых секунд общения достигают практически полного вовлечения жертвы в свою схему. Это говорит о том, что в своей деятельности они используют не только методы простого обмана и убеждения, но тонкие психологические приемы, в том числе НЛП", - говорит Соловьев.Отсюда только один вывод – не разговаривать с незнакомыми людьми и не подходить к незнакомым номерам. "Совсем и никогда", - заключил он
https://1prime.ru/20241002/skhema-851905045.html
https://1prime.ru/20241006/moshenniki-852017470.html
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эксклюзив, мошенники, спецслужбы
Эксклюзив, МОШЕННИКИ, спецслужбы
Вы не поверите: новые схемы мошенников, действующих от лица спецслужб
Юрист Соловьев: мошенники в России начали действовать от лица спецслужб
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Мошенники изобретают все более тщательные и правдоподобные схемы, заставляющие расстаться с деньгами даже самых скептически настроенных граждан, рассказал агентству “Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Одна из “новинок” от аферистов - схема с участием якобы "сотрудника ФСБ", который сообщает, что группа работников банка, в котором находятся счета гражданина, занимается воровством денежных средств клиентов. “Используя информацию из похищенных баз данных, мошенники знают многое о потенциальной жертве: информацию о состоянии здоровья, недвижимости, наличии родственников, способных противодействовать обману и т.д”, - предупредил он.
В подтверждение слов, "сотрудник ФСБ" включает потенциальной жертве "материалы прослушки", где два статиста изображают из себя руководителя отделения банка и оператора.
"В разговоре они называют жертву по фамилии, имени и отчеству, сетуют, что уже третий день пытаются снять деньги, но пока не получается. В завершении разговора, "руководитель отделения" дает поручение "оператору" продолжить усилия по обману", - рассказывает Соловьев.
И действительно, через некоторое время жертве поступает звонок из "банка". На том конце трубки "сотрудник" представляется и информирует, что кто-то пытается взять кредит от его имени.
Новая схема: мошенники начали использовать повестки в суд
И тут, в сознании человека, пазл складывается. Ведь ему только что бдительный "сотрудник ФСБ" дал прослушать разговор злоумышленников о нем. И вот, подтверждение этих слов.
Но все дело в том, что спектакль разыгрывается из мошеннического колл-центра. Далее человека заставляют уже осознанно помогать "выявить негодяев", для чего надо сохранять полную конфиденциальность и тайну следствия.
При этом, его средства, конечно же, в целях сохранности, необходимо в полном объеме перевести на специальный, защищенный счет в ЦБ.А чтобы "уж точно засадить за решетку преступную группу", надо взять кредиты, которые в последний момент перевести не мошенникам, а все на тот же защищенный счет. Исход игры понятен – потеря всех средств и огромные долги.
"При этом поражает, с какой убедительностью действуют негодяи. Они с первых секунд общения достигают практически полного вовлечения жертвы в свою схему. Это говорит о том, что в своей деятельности они используют не только методы простого обмана и убеждения, но тонкие психологические приемы, в том числе НЛП", - говорит Соловьев.
Отсюда только один вывод – не разговаривать с незнакомыми людьми и не подходить к незнакомым номерам. "Совсем и никогда", - заключил он
Россиян предупредили о новой схеме присвоения денег мошенниками