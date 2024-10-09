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"Единство исчезло". На Западе заметили странную деталь в действиях НАТО

"Единство исчезло". На Западе заметили странную деталь в действиях НАТО - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Единство исчезло". На Западе заметили странную деталь в действиях НАТО

Североатлантический альянс оказался в тяжелейшей ситуации за всю историю своего существования. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T09:43+0300

2024-10-09T09:43+0300

2024-10-09T09:43+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс оказался в тяжелейшей ситуации за всю историю своего существования. Таким мнением в своем аккаунте в социальной сети Х поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Ситуация, в которой оказалась НАТО, является сложной до глубины души. <...> Единство Альянса исчезло. Почти исчезла маркировка "Оборонный альянс", — написал он.Малинен подчеркнул, что главной проблемой стала утрата уверенности в том, что Россию удастся одолеть на поле боя.Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что риски военного столкновения между Россией и НАТО растут и связаны не с личностью нового генерального секретаря, а с курсом НАТО в целом, где "радикалы во главе с англосаксами" последовательно продвигают конфронтацию с Россией.

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