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Площадь пожара на рынке в Ногинске увеличилась до трех тысяч "квадратов" - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Площадь пожара на рынке в Ногинске увеличилась до трех тысяч "квадратов"
Площадь пожара на рынке в Ногинске увеличилась до трех тысяч "квадратов" - 09.10.2024, ПРАЙМ
Площадь пожара на рынке в Ногинске увеличилась до трех тысяч "квадратов"
Вспыхнувший в здании Центрального рынка в городе Ногинске Московской области пожар распространился на три тысячи квадратных метров. Об этом сообщил РИА Новости... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T17:12+0300
2024-10-09T17:36+0300
происшествия
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Вспыхнувший в здании Центрального рынка в городе Ногинске Московской области пожар распространился на три тысячи квадратных метров. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По словам собеседника агентства, согласно уточненным данным, рынок горит "по всей площади — на трех тысячах квадратных метров".Он также рассказал, что пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, но окончательную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, которая уже прибыла на место происшествия.В администрации округа РИА Новости сообщили, что локализация пожара прогнозируется ближе к полуночи, дымом охвачена вся территория рынкаВ пресс-служб администрации добавили, что задымлением сейчас охвачен весь рынок, и дым будет продолжать распространяться в связи с большим объемом горящих искусственных материалов.Отмечается, что самостоятельно эвакуировались около ста человек. В тушении участвуют пять пожарных расчетов, а в обеспечении порядка около 20 полицейских и росгвардейцев.Пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.
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россия, подмосковье, пожар, рынок
Происшествия, РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, пожар, Рынок
17:12 09.10.2024 (обновлено: 17:36 09.10.2024)
 
Площадь пожара на рынке в Ногинске увеличилась до трех тысяч "квадратов"

РИА Новости: огонь на рынке в Ногинске распространился на три тысячи "квадратов"

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Вспыхнувший в здании Центрального рынка в городе Ногинске Московской области пожар распространился на три тысячи квадратных метров. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, согласно уточненным данным, рынок горит "по всей площади — на трех тысячах квадратных метров".
Он также рассказал, что пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, но окончательную причину возгорания установит мобильная пожарная испытательная лаборатория, которая уже прибыла на место происшествия.
В администрации округа РИА Новости сообщили, что локализация пожара прогнозируется ближе к полуночи, дымом охвачена вся территория рынка
В пресс-служб администрации добавили, что задымлением сейчас охвачен весь рынок, и дым будет продолжать распространяться в связи с большим объемом горящих искусственных материалов.
Отмечается, что самостоятельно эвакуировались около ста человек. В тушении участвуют пять пожарных расчетов, а в обеспечении порядка около 20 полицейских и росгвардейцев.
Пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.
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