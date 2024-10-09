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ЕС хочет покупать газ у России через Украину после 2024 года, заявил Новак
ЕС хочет покупать газ у России через Украину после 2024 года, заявил Новак - 09.10.2024, ПРАЙМ
ЕС хочет покупать газ у России через Украину после 2024 года, заявил Новак
Желание у стран Евросоюза продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года есть, но конкретных действий и документов пока нет, сообщил... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T16:05+0300
2024-10-09T16:05+0300
2024-10-09T16:05+0300
энергетика
россия
европа
александр новак
транзит газа через украину
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Желание у стран Евросоюза продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года есть, но конкретных действий и документов пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы неоднократно высказывали свою позицию, что мяч на стороне партнеров - покупателей и коллег из Украины, транзит через которую осуществляется. У нас газ есть, мы его поставляем. Нужно, чтобы были в свою очередь решены все вопросы, касающиеся юридического оформления, вопросов заинтересованности потребителей российского газа и договоренностей с собственником Украинской газотранспортной системы", - сказал Новак, комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в Европу. "Звучат определенные предложения о желании, чтобы это вылилось в юридические действия или документы, но такой информации у меня нет", - добавил Новак. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.Новак также отметил, что своповые операции России с Азербайджаном для поставок газа в Европу через Украину не обсуждаются, таких предложений нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Отвечая на вопрос, готова ли Россия к своповым поставкам газа с Азербайджаном для продолжения транзита газа через Украину, Новак сказал: "Это не обсуждается. Во-первых, таких предложений нет, во-вторых, я не думаю, что газотранспортная инфраструктура для этого создана".
https://1prime.ru/20241007/gaz-852034813.html
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россия, европа, александр новак, транзит газа через украину
Энергетика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Александр Новак, транзит газа через Украину
ЕС хочет покупать газ у России через Украину после 2024 года, заявил Новак
Новак: ЕС хочет покупать газ у РФ через Украину после 2024 г, но конкретики нет
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Желание у стран Евросоюза продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года есть, но конкретных действий и документов пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы неоднократно высказывали свою позицию, что мяч на стороне партнеров - покупателей и коллег из Украины, транзит через которую осуществляется. У нас газ есть, мы его поставляем. Нужно, чтобы были в свою очередь решены все вопросы, касающиеся юридического оформления, вопросов заинтересованности потребителей российского газа и договоренностей с собственником Украинской газотранспортной системы", - сказал Новак, комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в Европу.
"Звучат определенные предложения о желании, чтобы это вылилось в юридические действия или документы, но такой информации у меня нет", - добавил Новак.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.
Новак также отметил, что своповые операции России с Азербайджаном для поставок газа в Европу через Украину не обсуждаются, таких предложений нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия к своповым поставкам газа с Азербайджаном для продолжения транзита газа через Украину, Новак сказал: "Это не обсуждается. Во-первых, таких предложений нет, во-вторых, я не думаю, что газотранспортная инфраструктура для этого создана".
На Украине рассказали о перспективах договора о транзите российского газа