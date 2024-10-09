https://1prime.ru/20241009/novak-852083377.html

ЕС хочет покупать газ у России через Украину после 2024 года, заявил Новак

ЕС хочет покупать газ у России через Украину после 2024 года, заявил Новак - 09.10.2024, ПРАЙМ

ЕС хочет покупать газ у России через Украину после 2024 года, заявил Новак

Желание у стран Евросоюза продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года есть, но конкретных действий и документов пока нет, сообщил... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:05+0300

2024-10-09T16:05+0300

2024-10-09T16:05+0300

энергетика

россия

европа

александр новак

транзит газа через украину

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Желание у стран Евросоюза продолжать покупать российский газ через Украину после 2024 года есть, но конкретных действий и документов пока нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы неоднократно высказывали свою позицию, что мяч на стороне партнеров - покупателей и коллег из Украины, транзит через которую осуществляется. У нас газ есть, мы его поставляем. Нужно, чтобы были в свою очередь решены все вопросы, касающиеся юридического оформления, вопросов заинтересованности потребителей российского газа и договоренностей с собственником Украинской газотранспортной системы", - сказал Новак, комментируя возможность продолжения транзита российского газа через Украину в Европу. "Звучат определенные предложения о желании, чтобы это вылилось в юридические действия или документы, но такой информации у меня нет", - добавил Новак. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года.Новак также отметил, что своповые операции России с Азербайджаном для поставок газа в Европу через Украину не обсуждаются, таких предложений нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Отвечая на вопрос, готова ли Россия к своповым поставкам газа с Азербайджаном для продолжения транзита газа через Украину, Новак сказал: "Это не обсуждается. Во-первых, таких предложений нет, во-вторых, я не думаю, что газотранспортная инфраструктура для этого создана".

https://1prime.ru/20241007/gaz-852034813.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, александр новак, транзит газа через украину