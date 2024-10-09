https://1prime.ru/20241009/orban-852076320.html
Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС
Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС - 09.10.2024, ПРАЙМ
Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС
На фоне отказа Европейского союза от российской энергии производство в энергоемких отраслях снизилось на 10-15%, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T12:24+0300
2024-10-09T12:24+0300
2024-10-09T12:24+0300
экономика
россия
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мировая энергетика
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 9 окт - ПРАЙМ. На фоне отказа Европейского союза от российской энергии производство в энергоемких отраслях снизилось на 10-15%, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Вследствие отказа от российской энергии Евросоюз лишился значительного роста ВВП, при этом значительные финансовые ресурсы пришлось перераспределить на энергетические субсидии и строительство инфраструктуры, необходимой для импорта СПГ", - отметил венгерский лидер.По словам Орбана, "зеленый переход" не решит эту проблему, так как доля ископаемого топлива не изменится значительно до 2030 года.Орбан также выразил обеспокоенность отставанием в экономической гонке с Соединенными Штатами и Азией. По его мнению, к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция оказываются за пределами десятки крупнейших экономик мира, а Германия опустится с четвертого места на десятое. Он отметил, что связано с тем, что Европейский союз не смог добиться процветания, и решения в энергетической сфере являются одной из причин этого отставания.
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россия, ес, мировая энергетика, виктор орбан
Экономика, РОССИЯ, ЕС, мировая энергетика, Виктор Орбан
Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС
Орбан: из-за отказа от сырья из РФ производство в отраслях ЕС упало на 10-15%
БУДАПЕШТ, 9 окт - ПРАЙМ. На фоне отказа Европейского союза от российской энергии производство в энергоемких отраслях снизилось на 10-15%, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Вследствие отказа от российской энергии Евросоюз лишился значительного роста ВВП, при этом значительные финансовые ресурсы пришлось перераспределить на энергетические субсидии и строительство инфраструктуры, необходимой для импорта СПГ", - отметил венгерский лидер.
По словам Орбана, "зеленый переход" не решит эту проблему, так как доля ископаемого топлива не изменится значительно до 2030 года.
Орбан также выразил обеспокоенность отставанием в экономической гонке с Соединенными Штатами и Азией. По его мнению, к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция оказываются за пределами десятки крупнейших экономик мира, а Германия опустится с четвертого места на десятое. Он отметил, что связано с тем, что Европейский союз не смог добиться процветания, и решения в энергетической сфере являются одной из причин этого отставания.
"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза