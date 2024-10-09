Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС - 09.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241009/orban-852076320.html
Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС
Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС - 09.10.2024, ПРАЙМ
Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС
На фоне отказа Европейского союза от российской энергии производство в энергоемких отраслях снизилось на 10-15%, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T12:24+0300
2024-10-09T12:24+0300
экономика
россия
ес
мировая энергетика
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
БУДАПЕШТ, 9 окт - ПРАЙМ. На фоне отказа Европейского союза от российской энергии производство в энергоемких отраслях снизилось на 10-15%, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Вследствие отказа от российской энергии Евросоюз лишился значительного роста ВВП, при этом значительные финансовые ресурсы пришлось перераспределить на энергетические субсидии и строительство инфраструктуры, необходимой для импорта СПГ", - отметил венгерский лидер.По словам Орбана, "зеленый переход" не решит эту проблему, так как доля ископаемого топлива не изменится значительно до 2030 года.Орбан также выразил обеспокоенность отставанием в экономической гонке с Соединенными Штатами и Азией. По его мнению, к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция оказываются за пределами десятки крупнейших экономик мира, а Германия опустится с четвертого места на десятое. Он отметил, что связано с тем, что Европейский союз не смог добиться процветания, и решения в энергетической сфере являются одной из причин этого отставания.
https://1prime.ru/20241007/orban-852036038.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, мировая энергетика, виктор орбан
Экономика, РОССИЯ, ЕС, мировая энергетика, Виктор Орбан
12:24 09.10.2024
 
Орбан рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей для ЕС

Орбан: из-за отказа от сырья из РФ производство в отраслях ЕС упало на 10-15%

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 9 окт - ПРАЙМ. На фоне отказа Европейского союза от российской энергии производство в энергоемких отраслях снизилось на 10-15%, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Вследствие отказа от российской энергии Евросоюз лишился значительного роста ВВП, при этом значительные финансовые ресурсы пришлось перераспределить на энергетические субсидии и строительство инфраструктуры, необходимой для импорта СПГ", - отметил венгерский лидер.
По словам Орбана, "зеленый переход" не решит эту проблему, так как доля ископаемого топлива не изменится значительно до 2030 года.
Орбан также выразил обеспокоенность отставанием в экономической гонке с Соединенными Штатами и Азией. По его мнению, к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция оказываются за пределами десятки крупнейших экономик мира, а Германия опустится с четвертого места на десятое. Он отметил, что связано с тем, что Европейский союз не смог добиться процветания, и решения в энергетической сфере являются одной из причин этого отставания.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Разрушат". Орбан предрек мрачное будущее экономике Евросоюза
7 октября, 16:51
 
ЭкономикаРОССИЯЕСмировая энергетикаВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала