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Путин оценил развитие торгово-экономических отношений России и Белоруссии - 09.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин оценил развитие торгово-экономических отношений России и Белоруссии
Путин оценил развитие торгово-экономических отношений России и Белоруссии - 09.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил развитие торгово-экономических отношений России и Белоруссии
Динамика отношений России и Белоруссии значительная, торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T14:19+0300
2024-10-09T14:21+0300
экономика
владимир путин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Динамика отношений России и Белоруссии значительная, торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы часто с вами встречаемся, но всё-таки динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами", - сказал российский лидер в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Он также подчеркнул, что у России и Белоруссии есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации."Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области сельского хозяйства... Сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности... У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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владимир путин, россия, белоруссия
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
14:19 09.10.2024 (обновлено: 14:21 09.10.2024)
 
Путин оценил развитие торгово-экономических отношений России и Белоруссии

Путин: торгово-экономические связи России и Белоруссии развиваются хорошими темпами

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Динамика отношений России и Белоруссии значительная, торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы часто с вами встречаемся, но всё-таки динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами", - сказал российский лидер в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он также подчеркнул, что у России и Белоруссии есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации.
"Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области сельского хозяйства... Сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности... У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯБЕЛОРУССИЯ
 
 
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