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Путин оценил развитие торгово-экономических отношений России и Белоруссии

Путин оценил развитие торгово-экономических отношений России и Белоруссии - 09.10.2024, ПРАЙМ

Путин оценил развитие торгово-экономических отношений России и Белоруссии

Динамика отношений России и Белоруссии значительная, торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T14:19+0300

2024-10-09T14:19+0300

2024-10-09T14:21+0300

экономика

владимир путин

россия

белоруссия

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Динамика отношений России и Белоруссии значительная, торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы часто с вами встречаемся, но всё-таки динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами", - сказал российский лидер в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Он также подчеркнул, что у России и Белоруссии есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации."Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области сельского хозяйства... Сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности... У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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владимир путин, россия, белоруссия