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Аналитики назвали самые выгодные варианты для отпуска в ноябре

Аналитики назвали самые выгодные варианты для отпуска в ноябре - 09.10.2024, ПРАЙМ

Аналитики назвали самые выгодные варианты для отпуска в ноябре

Размещение в трехзвездочных отелях Сочи, Эсто-Садка и Пятигорска в ноябре подешевело сильнее всего по России: снижение составило 16-20% по сравнению с октябрем, | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T06:48+0300

2024-10-09T06:48+0300

2024-10-09T06:48+0300

отпуск

российские туристы

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Размещение в трехзвездочных отелях Сочи, Эсто-Садка и Пятигорска в ноябре подешевело сильнее всего по России: снижение составило 16-20% по сравнению с октябрем, гостиничный номер в этих городах можно снять от 4-5,5 тысяч рублей в сутки, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных. Там уточнили, что проанализировали цены на отели категории "три звезды" в популярных у туристов городах, выяснив, где в ноябре можно забронировать жилье дешевле, чем в октябре. "Самым выгодным направлением ноября по сравнению с серединой осени оказался Сочи: отдохнуть в курортном городе можно на 20% дешевле, и стоимость ночи в отеле составляет примерно 4 600 рублей. Вторую строчку рейтинга занял Эсто-Садок, где цены на гостиницы снизились на 18%, до 5 500 рублей. Замыкает тройку лидеров Пятигорск - там получится найти номер за 4 000 рублей, что на 16% меньше, чем в октябре", - рассказали в сервисе. "Конец осени - отличный повод отправиться на юг страны, чтобы застать последние теплые дни. Температура воздуха в Сочи днем достигает 14 °C, как и в Эсто-Садке (хотя в горах может быть прохладнее), в Пятигорске - в среднем 10 °C", - добавили эксперты. Кроме того, в топ городов вошли Светлогорск (стоимость стала ниже на 15% и сейчас составляет 5 000 рублей в сутки), Минеральные Воды (минус 14%, 4 000 рублей), Махачкала (минус 13%, 3 600 рублей), Кисловодск (минус 12%, 6 000 рублей), Зеленоградск (минус 11%, 6 000 рублей), Владивосток (минус 10%, 5 500 рублей) и Домбай (минус 10%, 4 800 рублей). Аналитики также изучили и зарубежные отели. "Путешественники, желающие недорого отдохнуть в ноябре за границей, могут выбрать Пицунду: цены на отели на абхазском курорте снизились на 48% (до 3 500 рублей в сутки), а вот погода все еще комфортная - около 14 °C", - сообщили в OneTwoTrip. Отмечается, что дешевле обойдется и поездка в Рим, где ночь в трехзвездочной гостинице будет стоить примерно 12 000 рублей, что на 31% меньше, чем в октябре. Третью строчку топа, по данным сервиса, занял Гуанчжоу, где номер стоит порядка 8 000 рублей (минус 27% относительно середины осени). "В ноябре в столице Италии около 17 °C, что идеально подходит для изучения достопримечательностей. А в китайском мегаполисе настоящее лето - 25 °C", - подчеркнули в компании. В списке более выгодных направлений для ноябрьского отдыха оказались также Мадрид (цены на гостиницы там снизились на 26%, до 13 000 рублей в сутки), Бишкек (минус 24%, 4 500 рублей), Сиде (минус 22%, 8 000 рублей), Белек (минус 22%, 10 000 рублей), Сеул (минус 21%, 9 000 рублей), Барселона (минус 19%, 15 000 рублей) и Париж (минус 18%, 16 000 рублей).

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отпуск, российские туристы